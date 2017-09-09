Церковь в Германии решила не звонить в “колокол Гитлера”

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Колокол со свастикой использовался в церкви Святого Якоба с 30-х годов XX века.

Протестантская церковь в небольшом городке Херксхайм на западе Германии приняла решение больше не использовать колокол со свастикой, опасаясь внимания со стороны неонацистов, говорится в заявлении церкви, которое цитирует сайт телеканала SBS.

В распоряжении церкви Святого Якоба есть еще два колокола без нацистских надписей, их продолжат использовать.

Колокол, который теперь замолчал, датируется 1934 годом. На нем выгравирована свастика и надпись "Все для отечества - Адольф Гитлер". До недавнего времени колокол звонил каждую четверть часа и оповещал 700 жителей крошечного населенного пункта о свадьбах и похоронах, пишет Telegraph.

Скандал разразился летом 2017 года, когда играющий в церкви музыкант потребовал прекратить звонить в этот инструмент.

В августе 2017 года городской совет Херксхайма единогласно проголосовал за то, чтобы судьбу колокола решили эксперты: специалисты должны дать заключение о том, можно ли полностью сколоть надписи и изображение свастики с инструмента, не повредив его.

Споры о том, что делать с колоколом времен нацистской Германии, привели к отставке мэра города Рональда Беккера.

Слова в поддержку использования колокола, сказанные Беккером в телеинтервью, вызвали шквал критики в его адрес, вынудив его в итоге покинуть пост мэра Херксхайма.

При этом Беккер заявил, что его позиция была искажена в телесюжете. По словам бывшего мэра, он лишь цитировал слова 95-летней жительницы города, сказанные в беседе с ним.

Беккер подчеркнул, что хотел бы "дистанцироваться как можно дальше" от любого впечатления, что он симпатизирует нацистской идеологии.