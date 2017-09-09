Руководство Ново-Переделкино уволено из-за видео о подтасовках

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве в воскресенье, 10 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу и замглавы управы Ново-Переделкино с формулировкой "за грубейшие нарушения". "Документы в понедельник передадим в прокуратуру", - говорится в "Твиттере" мэра.

По словам Собянина, после скандала в районе были заменены все председатели избирательных участковых комиссий.

Увольнение руководства Ново-Переделкино последовало за публикацией на YouTube видеозаписи, на которой замглавы управы Светлана Антонова предположительно обсуждает с представителями участковых избиркомов подтасовки на муниципальных выборах 10 сентября.

Сама Антонова обвинения в нарушении закона отвергает.

Ролик был выложен в сеть в ночь на 9 сентября. Запись с заголовком "Сколько стоят честные выборы" разместил пользователь, назвавший себя "Светлана Антонова".

Видео состоит из нескольких фрагментов встреч. Автор ролика не называет собеседников Антоновой, но указывает номера избирательных участков, в комиссии которых они предположительно входят.

На записи видно, что замруководителя районной управы передает этим людям конверты с неизвестным содержимым, которые сама она в ходе двух разных встреч называет "вознаграждением" и "авансом", за которым последует "зарплата".

В разговорах со своими собеседниками Антонова разъясняет, как необходимо вести подсчеты "наших сторонников" и дважды в день отчитываться по телефону о том, кто из них пришел на участок.

По данным издания "Медуза", списки "сторонников" в преддверии муниципальных выборов составляются в московских районах повсеместно. В эти перечни включаются жители, которые должны проголосовать за каждого провластного кандидата.

Помимо разъяснений, касающихся работы со "сторонниками", Антонова на видеозаписи также дает распоряжение начинать подсчет голосов только после ее звонка.

В разговоре с "Медузой" Антонова косвенно подтвердила, что на видео фигурирует именно она, но заявила, что содержание записи "не соответствует действительности". "Жуткая клевета, жуткая нарезка. Я сейчас просто в шоке. Потом перезвоню", - сказала бывшая замглавы управы Ново-Переделкино.