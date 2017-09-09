Руководство Ново-Переделкино уволено из-за видео о подтасовках
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу и замглавы управы Ново-Переделкино с формулировкой "за грубейшие нарушения". "Документы в понедельник передадим в прокуратуру", - говорится в "Твиттере" мэра.
По словам Собянина, после скандала в районе были заменены все председатели избирательных участковых комиссий.
- "Такой молодой, а уже в депутаты?": кто идет на муниципальные выборы в Москве
- Выборы в России: самый молодой губернатор на границе с Европой
- День выборов: как в Карелии "друг Путина" конкурировал с другом Медведева
Увольнение руководства Ново-Переделкино последовало за публикацией на YouTube видеозаписи, на которой замглавы управы Светлана Антонова предположительно обсуждает с представителями участковых избиркомов подтасовки на муниципальных выборах 10 сентября.
Сама Антонова обвинения в нарушении закона отвергает.
Ролик был выложен в сеть в ночь на 9 сентября. Запись с заголовком "Сколько стоят честные выборы" разместил пользователь, назвавший себя "Светлана Антонова".
Видео состоит из нескольких фрагментов встреч. Автор ролика не называет собеседников Антоновой, но указывает номера избирательных участков, в комиссии которых они предположительно входят.
На записи видно, что замруководителя районной управы передает этим людям конверты с неизвестным содержимым, которые сама она в ходе двух разных встреч называет "вознаграждением" и "авансом", за которым последует "зарплата".
В разговорах со своими собеседниками Антонова разъясняет, как необходимо вести подсчеты "наших сторонников" и дважды в день отчитываться по телефону о том, кто из них пришел на участок.
По данным издания "Медуза", списки "сторонников" в преддверии муниципальных выборов составляются в московских районах повсеместно. В эти перечни включаются жители, которые должны проголосовать за каждого провластного кандидата.
Помимо разъяснений, касающихся работы со "сторонниками", Антонова на видеозаписи также дает распоряжение начинать подсчет голосов только после ее звонка.
В разговоре с "Медузой" Антонова косвенно подтвердила, что на видео фигурирует именно она, но заявила, что содержание записи "не соответствует действительности". "Жуткая клевета, жуткая нарезка. Я сейчас просто в шоке. Потом перезвоню", - сказала бывшая замглавы управы Ново-Переделкино.