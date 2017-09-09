В Египте нашли гробницу с тремя мумиями

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Владельцем гробницы был ювелир Аменемхет

Египетские археологи обнаружили гробницу королевского ювелира, в которой покоились три мумии - женщина и два ее ребенка, говорится в официальном сообщении.

Возраст захоронения датируется периодом Нового царства (XVI-XI вв до н.э.). Его обнаружили в окрестностях расположенного на берегу Нила Луксора, в 700 км к югу от Каира.

Среди прочего в гробнице нашли статую сидящих на постаменте ювелира Аменемхета, его жены и сына.

Пока неясно, связаны ли найденные останки людей с Аменемхетом.

Мумии обнаружили в погребальном колодце, от которого берет начало основная часть гробницы, рассказали в высшем совете древностей Египта.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Гробницу нашли в некрополе Дра Абу эль-Нага, в котором хоронили высокопоставленных египтян

По данным археологов, женщина умерла в возрасте примерно 50 лет. Анализ показал, что ее костная ткань была заражена производящими гной бактериями. Ее сыновьям было примерно по 20-30 лет. Сообщается, что их тела хорошо сохранились.

Власти надеются, что гробница Аменемхета, который работал ювелиром в храме Амона, считавшегося на тот момент самым могущественным в пантеоне египетских богов, позволит лучше изучить некрополь Дра Абу эль-Нага, который известен своими храмами и гробницами.

Генеральный секретарь совета по делам древностей страны Халед Анани сказал: "Мы нашли множество предметов погребального инвентаря в гробнице и за ее пределами. Среди находок - мумии, саркофаги, погребальные гребни, погребальные маски, ювелирные украшения и статуя".

Он подчеркнул, что работы еще продолжаются.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сообщается, что мумии мужчин хорошо сохранились

По словам Анани, археологи обнаружили упоминания четырех новых имен.

"Что это за четыре имени? Где находятся их гробницы? Их собственные гробницы еще не найдены. Но, я полагаю, что они владельцы найденной гробницы", - рассказал он.

"Я не сомневаюсь, что мы продолжим наши раскопки в этом районе в этом году. Уверен, что мы найдем одну, или две, или, может быть, четыре гробницы, если нам повезет", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сын Аменемхата сидит между ним и матерью