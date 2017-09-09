У жителей Флориды почти не остается времени на эвакуацию

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первые признаки приближения урагана уже ощущаются в Майами

Жителям Флориды предписано покинуть свои дома и отправиться в укрытия, а также избегать путешествий по дорогам из-за приближающегося урагана "Ирма", заявил губернатор Калифорнии Рик Скотт.

По его словам, сейчас уже слишком поздно покидать зоны риска.

Ранее ураган ударил по Кубе, принеся проливные дожди и шквальный ветер. По прогнозам, он обрушится на побережье США в воскресенье.

Местные власти уже приказали эвакуироваться 6,3 млн жителей - это более четверти всего населения штата.

Ураган "Ирма" обрушился в пятницу вечером на архипелаг Камагуэй, расположенный у северо-восточного побережья Кубы. К субботе его мощность была снижена с пятой категории до третьей.

По данным Национальной службы предупреждения об ураганах в США, сила ветра в 15.00 часов по Гринвичу в субботу достигала 201 км/час.

Это первый за 80 лет ураган пятой категории, накрывший Кубу. Предполагается, что к воскресенью, когда он достигнет Флориды, его мощность вновь поднимется до пятой категории.

По последним данным, ураган унес жизни по меньшей мере 20 человек.

Что происходит во Флориде?

"Ирма", как ожидается, достигнет побережья Соединенных Штатов около полудня в воскресенье, но первые признаки приближения урагана уже ощущаются на юге штата, где идут проливные дожди. На островах Флорида-Кис есть небольшие разрушения.

Media playback is unsupported on your device Остров Сен-Мартен: до и после урагана "Ирма"

По информации энергетической компании Florida Power and Light, без электричества остались 25 тыс. человек.

Ожидается, что наиболее сильно пострадает западная часть полуострова. На пути урагана находятся такие города, как Тампа и Сент-Питерсберг.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Убежища во Флориде быстро наполняются людьми, которым приходится ждать в очередях

Есть опасения, что непогода вкупе с приливом в понедельник может привести к затоплению районов, находящихся в низине.

Губернатор штата Рик Скотт обратился к жителям, проживающим в подверженных риску районах, со строгим предупреждением.

"Послушайте, время на исходе. Если вы к полудню не будете в пути на западном побережье, вам нужно будет отправиться в укрытие, к друзьям, если вы не в зоне эвакуации. Покиньте дороги", - сказал он в интервью Эн-би-си.

По его словам, в прибрежных районах высота штормовой волны может достигать почти четырех метров. Он добавил, что люди при таком разгуле стихии выжить не смогут.

Губернатор рассказал, что по всему штату 50 тыс. человек пережидают непогоду в убежищах. По информации СМИ, в некоторых местах убежища уже переполнены, и некоторым желающим пришлось отказать.

В Майами и округе Броуард был введен комендантский час, чтобы расчистить дороги от автотранспорта.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На острове Сен-Мартен разрушено больше половины домов

Правообладатель иллюстрации Ministry of Defence Image caption На Ангилью прибыли британские военные, чтобы принять участие в спасательной операции

Международный комитет Красного Креста ранее сообщил, что уже более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от "Ирмы" и еще 26 миллионов остаются под угрозой.

Ураган разрушил почти все здания на Барбуде и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.