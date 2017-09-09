В Лондоне прошел многотысячный марш против "брексита"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие протестующие были одеты в цвета флага ЕС

Несколько тысяч людей вышли на улицы Лондона, протестуя против выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Участники "Народного марша за Европу" прошли по центру города к площади у здания парламента, где позже состоялся митинг.

По мнению лидера партии либерал-демократов Винса Кейбла, количество людей, которые беспокоятся о последствиях "брексита", растет.

В понедельник на голосование в парламенте будет вынесен законопроект, который отменяет закон о присоединении Британии к ЕС и о главенстве законов Евросоюза в Великобритании.

Многие пришли на марш в желто-синей одежде и с флагами Европейского союза. Участники акции несли плакаты "Выход из "брексита".

Бывший министр энергетики сэр Эд Дэйви, обращаясь к собравшимся, заявил, что его злость сменилась глубоким разочарованием, а ярость - отчаяньем.

Он добавил: "С момента начала переговоров по "брекситу" у меня появилось третье чувство - позор. Позор за лидеров страны. Позор за Великобританию".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Организаторы заявили, что на марш пришли примерно 50 тыс. человек

Представительница консерваторов в палате лордов баронесса Пейшенс Уиткрофт призвала демонстрантов продолжать кампанию по сохранению Британии в составе ЕС.

"Нам нужно остановить "брексит". После присоединения к ЕС у нас установился беспрецедентный период мира и процветания. Будет правильно попытаться оставить все как есть Не будет недемократичным попробовать убедить электорат вновь подумать о "брексите". Так работает демократия", - заявила она.

По оценке организаторов, к началу марша собрались от 10 до 15 тысяч человек, но по мере его продвижения число участников увеличилось до 50 тысяч.

В полиции сообщать о количестве демонстрантов не стали, и Би-би-си не может проверить корректность данных организаторов.

Одна из участниц марша в голубом берете с желтыми звездами рассказала Би-би-си, что присоединилась к процессии, потому что идея "брексита" ее оскорбляет.

"Я много лет жила, работала и любила в Европе. Все мое существование было европейским. У моего мужа бизнес в Европе. Мы строили его долгие годы. Что с ним случится?" - спросила она.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption По мнению лидера партии либерал-демократов Винса Кейбла, количество людей, которые беспокоятся о последствиях "брексита", растет

"Я не верю, что люди понимали, за что они голосуют. Нам говорят, что те, кто голосовал за то, чтобы остаться в ЕС, теперь резко меняют свою позицию, но я в это не верю", - заявил мужчина, державший самодельный плакат.

Винс Кейбл рассказал Би-би-си, что все больше людей хотят, чтобы Британия сохранила связи с ЕС, и это станет началом "громогласного и сильного" движения.