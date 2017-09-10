Тысячи человек ждут Михаила Саакашвили на украинско-польской границе

Правообладатель иллюстрации ВВС Image caption Полиция разделила протестующих

Несколько тысяч сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собрались на акции у границы Украины с Польшей в пункте пропуска "Краковец"сообщает корреспондент украинской службы Би-би-си.

Организаторы акции из "Движения новых сил Михаила Саакашвили" заявили, что будут "спокойно ждать" возвращения политика, которого недавно лишили украинского гражданства.

В то же время, как сообщает корреспондент Би-би-си, находящийся вместе с бывшим президентом Грузии в автобусе, который движется в сторону Украины, за несколько километров до границы Саакашвили объявил, что в связи с возможной провокацией на пункте пропуска "Краковец" он меняет свои первоначальные планы: границу он пересечет на поезде, который отправится из приграничного польского города Перемышль.

Как поясняет наш корреспондент, особенность этого поезда в том, что украинские пограничники проводят досмотр во время движения поезда - на участке между границей и Львовом.

Накануне бывший губернатор Одесской области объявил, что выезжает из Польши в направелнии Украины, несмотря на обещание Киева не пустить Саакашвили в страну и изъять у него паспорт при попытке пересечь границу.

Image caption Саакашвили в автобусе, полном журналистов, приближается к украинской границе

Во время акции в поддержку Саакашвили в воскресенье его сторонники выкрикивали оскорбления и нецензурные слова в адрес группы молодых людей в капюшонах, которых привезли к границе на автобусах.

В какой-то момент между ними и сторонниками Саакашвили начались словесные стычки. Полиция развела митингующих по разные стороны дороги - сейчас их разделяет цепочка из нескольких сотен полицейских.

Правообладатель иллюстрации facebook.com/Ruhnovihsyl Image caption Лагерь сторонников Саакашвили около границы

Полиция устанавливает личность людей, у которых возни конфликт с лагерем Саакашвили.

Как рассказали Би-би-си в полиции, в лагере сторонников Саакашвили есть разрешенное оружие - охотничье ружье. В полиции подчеркнули, что оснований для его изъятия не было.

Правообладатель иллюстрации ВВС Image caption В польский Жешув, откуда Саакашвили отправится к границе, приехала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заявила, что хочет его поддержать

По данным РИА Новости, активистка движения Femen устроила одиночную акцию на пункте пропуска "Краковец": обнаженная по пояс женщина с венком на голове с лентами в цветах украинского флага вышла на проезжую часть с портретом экс-губернатора Одесской области, бросила его на дорогу и начала топтать ногами. Полиция задержала активистку.

В настоящее время проезд через границу частично заблокирован, пограничники прекратили пропуск автомобилей, но пропустили колонну с депутатами и журналистами.

Сторонники Саакашвили разбили лагерь у границы еще накануне. По состоянию на 9:00 в палаточном лагере было около 1,5 тысяч активистов.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября - до этого он находился в польском городе Жешув.

Как сообщает корреспондент Би-би-си, поддержать Саакашвили приехали украинские политики, среди которых лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, депутат Виктор Чумак, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Мы здесь защищаем Михаила Саакашвили, его право быть в Украине", - заявила Тимошенко на брифинге в Жешуве. Вместе с Саакашвили находится евродепутат Яцек Сариуш-Вольский.

Представители украинской власти заявляли, что после того, как в конце июля президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства, его украинский паспорт автоматически стал недействительным. Следовательно, на территорию Украины его не пустят.

Ранее на этой неделе стало известно, что грузинская власть направила в Киев запрос на экстрадицию Саакашвили.

Сам Саакашвили заявляет, что у него есть законные основания въехать на территорию Украины и лишь одно гражданство - украинское.