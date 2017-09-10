Сторонники Саакашвили перевели его через границу Украины
- 10 сентября 2017
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Сотни сторонников экс-президента Грузии прорвали оцепление пограничников с украинской стороны, и в их окружении Михаил Саакашвили пересек границу Украины, передает корреспондент Би-би-си с места событий.
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