Сторонники Саакашвили перевели его через границу Украины

  • 10 сентября 2017
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Сотни сторонников экс-президента Грузии прорвали оцепление пограничников с украинской стороны, и в их окружении Михаил Саакашвили пересек границу Украины, передает корреспондент Би-би-си с места событий.

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