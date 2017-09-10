"Яблоко" заявило о победе на муниципальных выборах на участке Путина

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Кандидаты от "Яблока" заявили о победе на муниципальных выборах в Гагаринском районе в Москве - именно в этом районе в воскресенье проголосовал российский президент Владимир Путин.

Единый день голосования - последние выборы перед президентской кампанией-2018 - прошел при низкой явке.

Путин голосовал на участке №2151 в Академии наук. Он относится ко второму округу района. Всего в Гагаринском районе разыгрывалось 12 мест в муниципальном совете.

Согласно подсчетам штаба Дмитрия Гудкова, во втором округе по состоянию на 1:30 мск лидировали представители "Яблока". Они набрали больше 150 голосов. У кандидатов от "Единой России" к этому времени было 60-80 голосов.

"По нашим подсчетам на всех участках [в Гагаринском районе - bbcrussian] победа команды "Яблока". 4 округа по 3 мандата. Во втором округе голосовал Путин", - сказала РБК кандидат в муниципальные депутаты Елена Русакова со ссылкой на подсчеты партии.

Окончательные результаты выборов станут известны в понедельник-вторник.

10 сентября жители 16 регионов выбирали губернаторов - в некоторых областях выборы глав проходят впервые за последние 15 лет.

В других регионах выбирали депутатов региональных и местных парламентов.

В Москве избирали депутатов муниципальных собраний.

Всего кампании разных уровней прошли в 82 регионах России.

Это последние крупные выборы перед президентскими выборами 2018 года. Предыдущие федеральные выборы, депутатов Госдумы, почти не заинтересовали россиян, и явка не дотянула до 50%.