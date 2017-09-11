Глава Саратова покинул пост из-за нарушений на выборах

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption 10 сентября в Саратовской области проходили выборы губернатора и депутатов облдумы

Глава Саратова Валерий Сараев ушел в отставку в связи с нарушениями, допущенными в ходе выборов 10 сентября, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев.

"Валерий Сараев посчитал, что тут есть часть его вины, поэтому ушел в отставку. Его обязанности будет исполнять заместитель, согласно должностной инструкции", - сказал врио губернатора.

Как сообщает РБК, в пресс-службе губернатора подтвердили, что Сараев ушел в отставку. Сам глава города пока не комментирует ситуацию.

По данным информационного агентства "Версия-Саратов", которое ссылается на свои источники, одна из причин ухода Валерия Сараева связана с тем, что он может баллотироваться в депутаты Госдумы на место, которое ранее занимал Олег Грищенко, скоропостижно скончавшийся в июне.

Издание отмечает, что среди претендентов на должность главы Саратова называются министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин и вице-губернатор Игорь Пивоваров.

В минувшее воскресенье в Саратовской области проходили выборы губернатора, депутатов областной Думы и выборы в органы местного самоуправления.

Согласно предварительным данным избиркома, единоросс Валерий Радаев набрал более 74% голосов избирателей на выборах главы области. Также сообщается, что партия "Единая Россия" получила большинство голосов на выборах в Саратовскую областную думу, набрав 66,84% голосов.

Как отмечают в областном избиркоме, по итогам единого дня голосования с участков почти во всех районах города поступали жалобы на нарушения.

"Всего в ходе выборов мы получили 16 жалоб на нарушения. Также мы анализировали сообщения о нарушениях в СМИ. Таким образом, установлено, что все жалобы на нарушения касаются 55 избирательных участков в Балашовском, Воскресенском, Энгельсском, Марксовском районах и всех районах Саратова", - сообщил глава комиссии Павел Точилкин.