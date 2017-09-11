Саакашвили заявил, что на власть на Украине не претендует

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В воскресенье Саакашвили удалось попасть на территорию Украины, несмотря на противодействие пограничников и полиции

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, накануне перешедший границу Украины с толпой своих сторонников, заявил во Львове, что находится в стране "абсолютно легально", и заверил журналистов, что не будет претендовать ни на какие государственные должности.

Саакашвили заявил, что его украинский паспорт был "украден на границе" полицией.

В воскресенье Саакашвили и большая группа сопровождавших его журналистов и украинских политиков продолжительное время находились на нейтральной полосе на пограничном переходе Медыка/Шегини на границе с Польшей, пока толпа сторонников не оттеснила кордон из украинских пограничников и не провела бывшего губернатора Одесской области на украинскую территорию.

Саакашвили был лишен украинского гражданства решением президента страны Петра Порошенко, и власти заявляли, что при попытке пересечения границы ему будет отказано в разрешении на въезд, а его украинский паспорт будет изъят.

На пресс-конференции во Львове Саакашвили сказал, что вернулся, чтобы оспорить в суде решение об аннулировании его гражданства. Сейчас он намерен дожидаться во Львове своих жену и сына.

Политические акции

Саакашвили сообщил журналистам о готовящейся серии политических акций: "У меня есть четкий план — покончить с разграблением экономики, покончить с властью олигархов, покончить со злоупотреблением на темах войны. Для этого я собираюсь проехаться по всем регионам Украины, максимально объединяться с индивидуальными людьми, с разными политическими силами вокруг общей темы, что у нас в стране должна быть демократия и у нас не должно быть диктатуры олигархов".

Media playback is unsupported on your device "Свобода Украины важнее моей": Саакашвили выступил во Львове

Рассуждая о собственной безопасности, Саакашвили заявил: "Я знаю, что и моя свобода под ударом, и моя жизнь может быть под ударом. Но существование Украины под ударом, и свобода Украины под ударом. И свобода, и существование Украины намного выше, чем свобода и существование отдельно взятого гражданина, включая меня".

Президент Петр Порошенко прокомментировал ситуацию с пересечением Саакашвили украинской границы.

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"Это дело правоохранительных органов, и они начали действовать. Оставим политику политикам, а преступление - правоохранителям, прокуратуре, суду", - заявил глава государства.

Перед этим он подчеркнул, что ни Саакашвили, ни его представители не оспаривали в суде решение президента о лишении его украинского гражданства.

"Вместо этого совершено преступление. Есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы. Это вопрос национальной безопасности. Мне все равно, кто нарушает государственную границу: боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая, юридическая ответственность", - отметил Петр Порошенко.

"Надеюсь, что этот господин будет в надлежащее время с таким же рвением пробиваться в Грузию, как он пытался попасть в Украину", - добавил Петр Порошенко.

Саакашвили не оставил это выступление без ответа.

"Я слышал, что президент говорил о каких-то преступлениях. Я хочу ему ответить: преступлением было лишение меня гражданства, подделка моих подписей, остановка поезда и взятие людей в заложники", - сказал политик.

Image caption При переходе через границу Саакашвили сопровождала Юлия Тимошенко и другие оппозиционные политики

Переход через границу

В воскресенье бывший председатель Одесской областной государственной администрации отправился из польского города Жешув в заранее анонсированную поездку на украинскую территорию в сопровождении большой группы журналистов и украинских депутатов.

Несколько сотен сторонников Саакашвили в воскресенье вечером прорвали кордон, не пропускавший экс-губернатора, и помогли тому попасть на территорию Украины.

В Госпогранслужбе говорят, что пограничники получили приказ не применять силу к Саакашвили и его команде.

Вместе с тем министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о том, что полиция и прокуратура начали следствие по статье "Незаконное перемещение лиц через государственную границу Украины". Возможное наказание по ней - лишение свободы сроком от трех до семи лет.