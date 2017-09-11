Россия и Китай поддержали санкции ООН против КНДР
Китай и Россия поддержали резолюцию Совбеза ООН о новых санкциях в отношении КНДР в ответ на шестое подряд ядерное испытание Пхеньяна. Новый пакет ограничительных мер - девятый по счету с 2006 года, когда Северная Корея произвела свое первое подземное испытание ядерного устройства.
Резолюция ООН, принятая по инициативе Вашингтона, предусматривает полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничение на закупку Пхеньяном нефтепродуктов и ограничение импорта сырой нефти.
США поначалу настаивали на более жестком варианте резолюции, но в итоге пересмотрели документ, опасаясь вето со стороны Китая и России.
Более суровый вариант предусматривал полное эмбарго на нефть и замораживание активов северокорейского руководства за рубежом.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли дала понять после голосования, что для КНДР еще не все потеряно.
"Мы не стремимся к войне. Северокорейский режим не прошел точку невозврата. Если Пхеньян согласится прекратить свою ядерную программу, он обеспечит себе будущее и мирную жизнь", - сказала американский дипломат.
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Суровые санкции
Предыдущая резолюция в отношении КНДР, принятая в августе, предполагала запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты.
По подсчетам предложившей резолюцию американской стороны, выполнение штрафных мер сократит ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 млрд долларов, втрое.
Сейчас же санкции ударяют по текстильной промышленности - второй по величине статье экспорта КНДР после угля - в 2016 году экспорт текстиля принес экономике КНДР 752,5 млн долларов.
В начале сентября Пхеньян заявил об испытании водородной боеголовки. По государственному телевидению было объявлено, что она уже готова к установке на баллистическую ракету.
Эксперты пока настроены скептически и говорят, что подрыв ядерного боеприпаса на специальном полигоне в идеальных условиях еще не означает, что у Пхеньяна есть ядерное оружие.