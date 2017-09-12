Блогера Лапшина освободили из азербайджанской тюрьмы

Правообладатель иллюстрации SELA YAIR Image caption Блогер Лапшин является гражданином двух государств - России и Израиля

Помилованный президентом Азербайджана блогер Александр Лапшин, гражданин России и Израиля, освобожден из-под стражи, заявил агентству РИА Новости адвокат блогера Эдуард Чернин.

Адвокат уточнил, что вряд ли Лапшин будет депортирован из Азербайджана во вторник. Ранее Чернин говорил, что его клиент подал заявление об экстрадиции в Израиль.

В разговоре с агентством Интерфакс адвокат пояснил, что в Баку собирается прилететь мать его клиента, и именно с этим связана задержка в экстрадиции. По словам Чернина, блогер будет отправлен в Израиль "в течение одного-двух дней".

Накануне, 11 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании блогера Александра Лапшина, осужденного на три года за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте главы государства в понедельник, решение вступило в силу со дня подписания.

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сообщил агентству "АзерТадж", что накануне Лапшин пытался покончить с собой, однако тюремные надзиратели смогли предотвратить попытку суицида.

Блогера задержали в Минске в 16 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 7 февраля 2017 года, вопреки возражениям Москвы, он был экстрадирован в Баку.

Лапшин попал в "черный список" Азербайджана из-за того, что в 2011 и 2012 годах ездил в Карабах. Таким образом, посчитали в Баку, он нарушил положения законов "О государственной границе Азербайджанской республики" и "О паспортах".

Всего в "черный список" Азербайджана были включены 667 человек, в том числе известные художники, музыканты, журналисты, писатели, блогеры и политики, которые посетили Карабах без уведомления азербайджанских властей.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано перемирие, положившее конец активным боевым действиям в регионе, но оставившее Карабах и окружающие его районы под контролем Армении.