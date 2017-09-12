Мемориальная доска на доме Немцова провисела всего пять дней

Media playback is unsupported on your device "Приходится друг друга потерпеть": Москвичи об установке таблички на доме Немцова

С дома в Москве, где жил убитый политик Борис Немцов, сняли мемориальную доску с его именем. Это произошло утром 12 сентября, написала в "Фейсбуке" Татьяна Тихонович - одна из дежурных у мемориала Немцову на Большом Москворецком мосту.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков написал на своей странице в "Фейсбуке", что доску сняли активисты движения SERB, и дал ссылку на страницу одного из членов этой организации в сети "ВКонтакте". Активист движения Гоша Тарасевич написал там, что "табличка демонтирована".

"Это речь идет о незаконно установленной в общественном месте на фасаде дома 9 по Климентовскому переулку самопальной таблички с надписью о том, что якобы здесь жил политик Б. Немцов", - написал он, добавив, что доску отнесли в отделение полиции, чтобы написать заявление о незаконной установке мемориального знака.

Муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков рассказал "Медузе", что планирует обратиться в полицию с заявлением о краже, самоуправстве и умышленном повреждении имущества.

Доску на доме в Климентовском переулке, где жил Борис Немцов, установили 7 сентября. Такое решение приняли собственники квартир дома. Марков, бывший одним из инициаторов ее установки, настаивал, что все сделано в строгом соответствии с законом.

Движение SERB было создано в Днепропетровске в 2014 году, но потом его участники проводить акции и в России.