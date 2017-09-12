В крупных городах России эвакуируют вокзалы и школы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Перми из-за звонков о бомбах отменены уроки во всех школах (иллюстративное фото)

В последние дни в крупных городах по всей России из-за анонимных звонков о заложенных бомбах эвакуируют школы, вузы, вокзалы и торговые центры. Взрывных устройств пока нигде не нашли.

Русская служба Би-би-си составила список городов, где 10, 11 и 12 сентября проводили эвакуацию людей.

Пермь: из-за звонков о бомбах отменены уроки во всех школах, эвакуированы девять школ, железнодорожный вокзал, автовокзал, два торговых центра, администрация города, общежития Пермского государственного университета

В Перми из-за анонимных звонков отпущены домой пациенты СПИД-центра, находившиеся на лечении в дневном стационаре.

"Мы приехали снимать в СПИД-центр и на вопрос, почему коридоры почти пустые, медсестра сказала, что из-за вот этих анонимных звонков приняты в городе меры безопасности, и даже пациентов из дневного стационара по возможности отпустили", - передает корреспондент Би-би-си.

Петрозаводск: поступили звонки с сообщениями о заложенных взрывных устройствах в мэрии Петрозаводска, заксобрании, в зданиях аэропорта и вокзала.

"Неизвестный позвонил в одну из приемных и сказал секретарю: "Слушай внимательно, ваше здание заминировано, а также аэропорт, вокзал и торговый центр", - сообщила Интерфаксу сотрудница пресс-службы регионального парламента Жанна Андросова.

По ее словам, звонил мужчина, его голос не был похож на смоделированный роботом.

Об аналогичном звонке агентству сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска. Все сотрудники в указанных учреждениях эвакуированы.

Екатеринбург : Южный автовокзал, торговый центр "Гринвич", деловой центр "Маршал"

Южный автовокзал, торговый центр "Гринвич", деловой центр "Маршал" Челябинск: шесть торгово-развлекательных центров: "Родник", "Алмаз", "Горки", "Фокус", "Фиеста", "Кольцо"

Как уточнили в управлении МВД по Челябинской области, звонки о ложном минировании поступали в дежурную часть посредством использования IP-телефонии.

Как сообщает местный портал "74.ru", 11 сентября из крупных ТРЦ Челябинска были эвакуированы более 18 тысяч человек.

Омск: администрация города, торговые центры "Маяк Молл" и "Мега", рынок, несколько отделений Пенсионного фонда, кинотеаты "Галактика", "Маяковский", "Слава"

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption В ТЦ "Черемушки" во Владивостоке в понедельник состоялся предпремьерный показ фильма "Матильда"

По словам главы регионального управления МЧС Владимира Корбута, в Омской области были эвакуированы более 7,5 тысяч человек из 56 объектов. Большая часть из них - отделения Пенсионного фонда: из-за того, что неизвестный сообщил о минировании одного из отделений, сотрудникам МЧС пришлось проверить все.

Уфа : ТЦ "Башкирия", ТЦ "Мега", "Центральный", "Гостиный двор" и торгово-сервисный комплекс "Свердловский"

: ТЦ "Башкирия", ТЦ "Мега", "Центральный", "Гостиный двор" и торгово-сервисный комплекс "Свердловский" Стерлитамак: все крупные торговые центры города, детская поликлиника

Эвакуация в Стерлитамаке проходит три дня подряд. Посетителей городских гипермаркетов эвакуировали 10 и 11 сентября. 12 сентября людей вывели из десткой поликлиники и отделения "Сбербанка". Как сообщили порталу "Ufa.ru" в пресс-службе регионального МВД, эвакуация в банке проводилась из-за сумки, которую забыла клиентка.

Ставрополь: администрация города, краевая дума, университеты, общежития

В краевой прокуратуре сообщили, что 11 сентября в полицию поступило 42 сообщения о размещении взрывных устройств в торгово-офисных, учебных и административных зданиях. Все факты о заведомо ложных сообщениях о минировании объединены в одно производство, поскольку установлено, что все звонки поступили с одного номера телефона.

Красноярск: несколько торговых комплексов, аэропорт Емельяново, автовокзал, администрация города

В местном управлении МВД сообщили, что анонимные звонки поступали не в полицию, а напрямую в организации, в которых якобы были заложены взрывные устройства.

Правообладатель иллюстрации Vitaly Ivanov/TASS Image caption Был эвакуирован аэропорт Красноярска

Владивосток : нескольких общежитий, автовокзал, здание администрации Приморского края, ТЦ "Седанка-сити", а также ТЦ "Черемушки", где накануне прошел предпремьерный показ фильма "Матильда"

: нескольких общежитий, автовокзал, здание администрации Приморского края, ТЦ "Седанка-сити", а также ТЦ "Черемушки", где накануне прошел предпремьерный показ фильма "Матильда" Магадан : кинотеатры "Нагаевский" и "Горняк", рынок "Урожай", Политехнический институт

: кинотеатры "Нагаевский" и "Горняк", рынок "Урожай", Политехнический институт Брянск : торговые центры "Аэропарк", "БУМ-Сити" и ТРЦ Тимошковых, а также несколько гипермаркетов

: торговые центры "Аэропарк", "БУМ-Сити" и ТРЦ Тимошковых, а также несколько гипермаркетов Калининград : гостиница, торговый центр, здание областной думы, управление Балтфлота

: гостиница, торговый центр, здание областной думы, управление Балтфлота Южно-Сахалинск: мэрия, железнодорожный вокзал, несколько торговых комплексов

Ряд региональных СМИ со ссылкой на источники сообщали, что массовая эвакуация связана с антитеррористическими учениями. Однако во многих управлениях полиции эту версию опровергают.

В Главном управлении по информационной политике Омской области заявили, что такие учения действительно планировались, но звонки о минировании никак с ними не связаны.

"То, что у нас начались всевозможные минирования - это, как говорится, просто совпало", - цитирует ведомство "НГС. Омск".