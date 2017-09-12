Крупнейшая сеть кинотеатров России отказалась показывать "Матильду"

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Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" объявила, что решила не показывать в России фильм Алексея Учителя "Матильда", еще задолго до премьеры вызвавший гневную реакцию со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской и православных активистов.

Эту информацию Русской службе Би-би-си подтвердила представитель сетей Александра Артамонова. "Это вынужденные меры, у нас очень много кинотеатров в 28 городах России, мы несем за них ответственность", - объяснила она.

Объединенная сеть "Синема парк" и "Формула кино" владеет 75 кинотеатрами в 28 городах России. В активе сети 624 кинозала, то есть практически каждый 7-й зал в России, отмечают в пресс-службе.

Продюсер фильма Александр Достман заявил Би-би-си, что "волноваться не о чем". "Люди все равно посомотрят фильм. Все в порядке будет с "Матильдой", - сказал он.

В пресс-релизе, поступившем в редакцию Русской службы Би-би-си чуть позже, сеть кинотеатров заявила, что остается вне вопросов политики и религии и решила отказаться от проката картины исключительно для того, "чтобы оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма".

В релизе отмечается, что в последние дни в разных городах России произошли "неправомерные действия со стороны противников фильма", а также участились угрозы в адрес кинотеатров.

Угрозы и поджоги

В понедельник стало известно, что неизвестные сожгли две машины рядом с офисом адвоката Алексея Учителя, разбросав рядом листовки со словами "за "Матильду" гореть". Еще раньше неизвестные попытались забросить бутылки с зажигательной смесью в окна петербургского здания, где находится студия Учителя, но не сумели.

В обоих случаях представители режиссера и он сам не исключали, что к поджогам могли быть причастны люди, вдохновившиеся критикой в адрес фильма со стороны депутата Натальи Поклонской.

Она неоднократно высказывала недовольство тем, что в фильме описана внебрачная связь российского императора Николая II, причисленного к лику святых, и настаивала, что, раскрывая эту тему, авторы картины оскорбляют чувства верующих.

Пресс-служба фильма распространила заявление Алексея Учителя, в котором он напрямую связал Поклонскую с организациями, которые стоят за нападками на фильм. Сама Поклонская заявила, что осуждает любые проявления насилия в адрес создателей фильма, и назвала поджог машин провокацией.

Негативно о фильме, который еще не был показан, высказались также глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов), который ознакомился со сценарием "Матильды", и митрополит Иларион (Алфеев), который одним из первых посмотрел фильм.

Кроме того, еще в январе 2017 года организация "Христианское государство - Святая Русь" направила в российские кинотеатры угрозы с требованием не показывать "Матильду".

"Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма "Матильда" будет рассмотрена как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому майдану", - говорилось в их обращении.

В Кремле расценили эти угрозы как экстремистские и заявили, что Алексей Учитель действительно подвергается нападкам со стороны православных активистов.

Где смотреть "Матильду"?

Ранее государственные прокатчики в некоторых регионах России заявили, что муниципальные кинотеатры не будут закупать фильм "Матильда" для проката. В Кемеровской области из 109 кинотеатров региона фильм не будут показывать в 88.

"Матильду" также нельзя будет посмотреть в государственных кинозалах Твери и Татарстана. В Ингушетии фильм не покажет один из двух кинотеатров региона "Дружба". Представитель кинотеатра сообщил Би-би-си, что сотрудникам "Дружбы" не объяснили причины, по которой кинотеатр отказался показывать фильм.

В Чечне жители сами не пойдут смотреть фильм Учителя, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он попросил министертсво культуры не распространять прокатное удостоверение "Матильды" на территории Чечни.

В условиях отказа некоторых муниципальных кинотеатро от проката фильма ожидалось, что его будут показывать в коммерческих. Сеть "Синема парк" и "Формула кино" - первый оператор таких кинотеатров, официально отказавшийся от проката фильма.

При этом в состав сети входит в общей сложности 75 кинотеатров в 28 городах России, в которых в общей сложности 624 зала. По данным самой сети, это значит, что ей принадллежит почти каждый седьмой кинозал в России.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает о любовных отношениях императора Николая II и балерины Матильды Ксешинской. На съемки фильма деньги выделило, в том числе, и министерство культуры России.