Члены английской семьи получили длительные сроки за рабовладение

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Члены одной семьи из Линкольншира на северо-востоке Англии приговорены к длительным тюремным срокам за практику, которую суд посчитал равнозначной рабовладению.

Как выяснилось в ходе следствия, члены семьи Руни держали рабочих в помещениях без воды и туалетов, издевались над ними и били.

По делу проходил отец семейства и еще 10 членов семьи Руни, все они были признаны виновными в августе. Глава семьи получил 10 лет тюремного заключения, его 30-летние сыновья - по 15, еще четверо членов семьи получили сроки от пяти до 10 лет.

"Вы вырастили своих сыновей в преступной среде," - прокомментировал свое решение судья Тимоти Спенсер, обращаясь к главе семейства Мартину Руни-старшему.

Мартин Руни-старший возглавлял компанию, которая занималась строительством и реновацией бетонных площадок перед частными домами. Осужденные члены его семьи тоже руководили бизнесом и, как выяснилось в суде, участвовали в запугивании и избиении рабочих.

Правообладатель иллюстрации Lincolnshire Police Image caption 11 осужденных членов семьи Руни

Как заявили в суде представители обвинения, семья Руни использовала в качестве рабочих в основном бездомных людей, которых находила по всей Британии. Один из рабочих провел в плену у семьи Руни 26 лет.

Рабочих запугивали, заставляли работать по 12 часов в день, избивали и заставляли жить в грязи. Как рассказала Би-би-си одна из сестер осужденного, одного из мужчин Мартин Руни заставил копать могилу, пригрозив, что если тот не будет работать, то "останется в ней на всю жизнь".

Платили рабочим едой, которая оставалась у семьи Руни, иногда, как рассказали жертвы, им могли дать пакетик табака. При этом полицейские отмечают, что физически рабочих не ограничивали в свободе - они не могли уйти, так как были запуганы.

Полицейские заинтересовались семьей Руни в 2014 году. По нескольким адресам провели обыски, в ходе которых в доме Руни в Линкольншире нашли рабочих. Они жили в грязных трейлерах, в которых помимо прочего обнаружили экскременты животных.

Многие из рабочих оказались алкоголиками, которых бросили семьи, у других были проблемы с психическим здоровьем. Примерно половина из них были гражданами Британии, лишившимися дома.

Правообладатель иллюстрации Lincolnshire Police

Сейчас работавшие на семью Руни мужчины и женщины находятся в специальном центре для жертв похищений.

По данным организации Anti-Slavery, сегодня десятки тысяч людей в Британии находятся в условиях "современного рабства". Это понятие включает в себя все случае труда по принуждению без оплаты.

Большинство жертв нелегально привозят в страну - чаще всего из Албании, Вьетнама, Нигерии и Восточной Европы, но и коренные британцы составляют значительную долю "современных рабов".

Секторы экономики, где преступная практика распространена больше всего, - сельское хозяйство, строительный сектор, девушки часто попадают в секс-рабство.