Алексей Учитель о "Матильде": коллеги втыкают нож в спину

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/GETTY IMAGES

Режиссер фильма "Матильда" - одной из самых ожидаемых премьер этой осени - Алексей Учитель назвал ударом в спину отказ киносетей от показа этой картины. Он также назвал правильным заявление министра культуры Владимира Мединского о нападках православных активистов на фильм.

12 сентября крупнейшая киносеть России - "Формула кино" и "Синема парк" - отказались показывать "Матильду" в своих кинотеатрах из-за угроз безопасности. Ранее православные активисты рассылали угрозы в различные кинотеатры по всей России с требованием не показывать "Матильду" на широких экранах.

Министр культуры Владимир Мединский выступил в защиту Алексея Учителя, заявив, что отказ сетей показывать "Матильду" "переполнила его чашу терпения". Сложившуюся ситуацию он назвал "чистой воды беззаконием и цензурой".

Русская служба Би-би-си поговорила об этом с самим Алексеем Учителем.

Би-би-си: Как прокомментируете заявление министра культура Владимира Мединского, который сегодня высказался в вашу поддержку?

Алексей Учитель: Это абсолютно правильное и верное заявление. Получается, что есть не только оголтелые и мракобесные элементы, которые, не видя картину, выступают против нее. Но есть еще и наши коллеги, которые нож в спину втыкают и отказываются от проката без предупреждения за полтора месяца до премьеры. Это удар для нашего кино. Для меня это необъяснимо. Поэтому заявление министра абсолютно правильное, в меру жесткое и справедливое.

Би-би-си: Представители сетей кинотеатров, которые решили отказаться от проката, как-то общались с вами по этому поводу?

А.У.: Нет. Они не общались ни со мной, ни с нашими дистрибьюторами, компанией "Каро", с которой они обязаны были поговорить. Могу вам рассказать, что мы организовывали специальный показ "Матильды" для крупнейших киносетей России, где были, в том числе, представители этих двух [объединенная сеть"Формула кино" и "Синема парк" - Би-би-си]. Они с восторгом восприняли картину и собирались ее очень широко показывать.

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/GETTY IMAGES Image caption 11 сентября во Владивостоке поршел первый показ "Матильды". Билеты были раскуплены за сутки

Вопрос о безопасности, который ставит господин Мамут [Александр Мамут, владелец объединенной сети - Би-би-си], конечно, справедлив. Но это дело государства - обеспечить безопасность. Я думаю, что оно с этим справится. Наш тестовый показ во Владивостоке показал, что при переполненных залах и мгновенно раскупленных билетах все было в порядке. Даже плакатов у кинотеатров не было. Конечно, возможны какие-то инциденты, но я думаю, что их возможно предотвратить.

Практически сети говорят о том, что наше государство беспомощно и ничего не может.

Би-би-си: А с самим Мамутом вы уже после объявленного решения разговаривали? Просили его как-то объяснить, почему оно было принято?

А.У.: Пока нет, не разговаривал. Я все надеюсь, что, может, он позвонит и скажет мне, в чем дело. Я надеюсь, когда свяжусь - пойму, что были за причины. Мне кажется, что дело не в безопасности.

Би-би-си: Спикер Госдумы Вячеслав Володин тоже прокомментировал заявление Мединского, и сказал, что нельзя обвинять депутата Наталью Поклонской в провоцировании конфликта без доказательной базы. Что на это можете сказать?

А.У.: Ну, это дело органов - искать доказательную базу. Но она любую провокацию открыто приветствует во всех своих социальных сетях. Это было не раз. Наверное, она приказы не отдает, но невольно она к этому подталкивает. Особенно мне нравятся заявления про то, что за этими угрозами стоят активные православные. Православные, которые призывают к поджогам и еще чему-то нехорошему? Для меня удивительно, что церковь на это не реагирует.

Би-би-си: А вы сами не опасаетесь, что на большой премьере фильма могут пострадать зрители?

А.У.: Я верю, что наши правоохранительные органы должны обеспечить безопасность. И мне это было обещано. А если бы тех, кто занимается сейчас провокациями, поймать и наказать по закону, то это бы многих остановило. Тут все дело в безнаказанности.