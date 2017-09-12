Цены и доходы: россияне могут позволить себе больше щей

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Покупательная способность доходов россиян по большинству продуктов снизилась

В январе-июле 2017 года население России стало более обеспеченным, если измерять уровень жизни продуктами для щей, говорится в отчете Центра развития ВШЭ. Однако покупательная способность доходов россиян относительно остальных продуктов снизилась.

Реальные зарплаты и пенсии в январе-июле этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 3% и 5,1% соответственно, говорится в докладе центра "Комментарии о государстве и бизнесе". При этом располагаемые доходы снизились на 1,7%.

Это расхождение объясняется двумя причинами. Во-первых, в реальные располагаемые доходы включаются не только зарплаты и пенсии, но и другие виды доходов: социальные выплаты, доходы от собственности и предпринимательской деятельности.

Изменения в этих категориях влияют на уровень располагаемых доходов. Например, доходы от собственности в первой половине 2017 года снизились на 12,5% по сравнению с январем-июлем 2016 года, говорится в отчете.

Во-вторых, реальные доходы населения рассчитываются как денежные доходы минус обязательные платежи и взносы. Если платежи растут, то располагаемые доходы снижаются. В первой половине 2017 года обязательные платежи и взносы увеличились на 6,9%, сообщает Центр развития Высшей школы экономики (ВШЭ).

Больше щей, чем в 2014 году

"Принес ли 2017 год положительные изменения в уровне жизни населения?" - задаются вопросом исследователи. Чтобы ответить на него, авторы доклада решили посчитать, как изменилась покупательная способность доходов россиян - то есть больше или меньше товаров россияне могут купить по сравнению с январем-июлем 2014 года.

Если измерять благосостояние россиян набором продуктов, который требуется для приготовления щей, то население стало жить богаче, пришли к выводу исследователи. За этот период сложились такие цены на картошку, капусту, морковь, лук и свинину, что при нынешних средних доходах этих продуктов можно купить больше, чем три года назад.

При этом покупательная способность россиян по другим основным продуктам питания снизилась. Например, по ржаному хлебу показатель упал на 10%, по рыбе и маргарину - на 23-24%, по подсолнечному маслу - на 19%, по рису и крупам - на 15-17%, по говядине, молоку и макаронам - на 9-10%, по курице и яйцам - на 3%.

Неустойчивое ускорение

Во втором квартале ВВП России вырос на 2,5% по сравнению со вторым кварталом 2016 года. Большинство экспертов не ожидали такого ускорения экономического развития, показатели их озадачили. Одни эксперты говорили, что экономика оказалась крепче, чем все думали, другие называли этот внезапный рост неустойчивым.

В числе последних были экономисты Центра развития ВШЭ. В новом докладе они пишут, что ускорение остается неустойчивым и при отсутствии роста цен на нефть "может быть исчерпано в ближайшие месяцы".

Авторы отчета аргументируют свою позицию тем, что в экономике наблюдаются тревожные сигналы. Например, динамика инвестиций неравномерна - в одних секторах наблюдается рост (деревообработка, химическая промышленность, производство одежды), в других - сопоставимое по размерам падение (металлургия, электроэнергетика, строительство).

Кроме того, в России сохраняется вялая динамика спроса, розничный товарооборот по-прежнему стагнирует, говорится в докладе.

Экономисты считают, что более радужную картину, чем есть на самом деле, создает эффект базы - в первом полугодии 2016 года нефтяные и биржевые цены существенно снижались, а сейчас наблюдается более устойчивая динамика.

"К декабрю "эффект базы" будет исчерпан, и тогда, если нефтяные цены не вырастут, в 2018 году российская экономика вполне может опять начать пробуксовывать", - пишут авторы доклада.

Власти смотрят на среднесрочные перспективы с большим оптимизмом. Весной минэкономразвития прогнозировало, что ВВП в 2017 вырастет на 2%, а в 2018-2020 годах рост замедлится до 1,5%.

В августе министерство изменило прогноз. Сейчас ведомство ожидает, что рост экономики в 2018-2020 годах ускорится до 2,1-2,3%.