В Италии пара с ребенком провалилась в кратер вулкана и погибла

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Спасатели быстро прибыли к месту происшествия, но помочь пострадавшим не смогли

11-летний мальчик и его родители погибли, провалившись в кратер вулкана Сольфатара неподалеку от Неаполя, сообщают итальянские СМИ.

По предварительным данным, все произошло после того, как мальчик зашел в запретную для прогулок зону.

Родители попытались оттащить его в безопасное место, но база кратера обвалилась, и они упали вниз. Все трое отравились газами и погибли на месте.

Другой их сын семи лет к кратеру не приближался и не пострадал, однако стал свидетелем трагедии. С ним сейчас работают психологи.

Сообщается, что семья приехала из Турина, находящегося на севере Италии. Родителям было около 40 лет.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption С помощью цепей и веревок спастели добрались до пострадавших, но к тому моменту они уже погибли

Расположенный к западу от Неаполя вулкан Сольфатара пользуется большой популярностью у туристов.

Вулкан считается бездействующим с 1198 года, когда произошло последнее извержение. У него узкий кратер, и он известен обильными выбросами серного газа и пара.

Место, где провалилась семья, характеризуется наличием зыбучего песка, а поверхность может обваливаться.