Apple представила новый iPhone за тысячу долларов
Корпорация Apple на ежегодной презентации представила смартфон iPhone X, который стал самым дорогим среди смартфонов компании.
Римская X в названии модели симолизирует десятилетие с момента презентации первого айфона основателем компании Стивом Джобсом.
Младшая модель будет стоить в США 999 долларов, продажи начнутся 3 ноября (стоимость младшей модели в России - 79990 рублей, старт продаж - также 3 ноября).
Телефон получил дисплей размером во всю переднюю панель диагональю 5,8 дюймов и разрешением 2436×1125 пикселей. В нем также отсутствует кнопка "Домой".
Кроме того, iPhone X оснащен функцией распознавания лиц с инфракрасным сканером Face ID, таким образом, разблокировать устройство можно будет после сканирования лица пользователя.
Apple также представила новые модели смартфонов - iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые являются модернизированными версиями прошлогодних моделей 7 и 7 Plus.
Одним из главных нововведений стало появление беспроводной зарядки. Продажи начнутся 22 сентября, стоимость - от 699 долларов.
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Презентация новинок впервые прошла в недавно построенном театре имени Стива Джобса в калифорнийском Купертино, где расположена штаб-квартира компании.
Во вторник была также представлена новая линейка умных часов Apple Watch, которые, по словам Тима Кука, уже стали самой популярной маркой часов в мире, и новые модели телевизионных приставок Apple TV.
Apple Watch 3
Новые смарт-часы Apple получили поддержку связи поколения 4G. Это означает, что на часы теперь можно будет позвонить и выйти с них в интернет без необходимости подключения их к iPhone.
При этом у часов будет тот же номер телефона, что и у iPhone, а поддержку 4G будет осуществлять карта eSim, которая по размерам еще меньше, чем использующаяся в последних смарфонах Apple карта стандарта nanoSim.
Часы поступят в продажу в октябре по цене от 399 долларов.
Apple TV
Новая телевизионная приставка от Apple получила поддержку изображения в сверхвысоком разрешении 4K. В продаже она появится в конце сентября по цене 179 долларов.