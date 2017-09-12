Apple представила новый iPhone за тысячу долларов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption iPhone X получил дисплей, который занимает практически всю переднюю поверхность смайртфона

Корпорация Apple на ежегодной презентации представила смартфон iPhone X, который стал самым дорогим среди смартфонов компании.

Римская X в названии модели симолизирует десятилетие с момента презентации первого айфона основателем компании Стивом Джобсом.

Младшая модель будет стоить в США 999 долларов, продажи начнутся 3 ноября (стоимость младшей модели в России - 79990 рублей, старт продаж - также 3 ноября).

Телефон получил дисплей размером во всю переднюю панель диагональю 5,8 дюймов и разрешением 2436×1125 пикселей. В нем также отсутствует кнопка "Домой".

Кроме того, iPhone X оснащен функцией распознавания лиц с инфракрасным сканером Face ID, таким образом, разблокировать устройство можно будет после сканирования лица пользователя.

Apple также представила новые модели смартфонов - iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые являются модернизированными версиями прошлогодних моделей 7 и 7 Plus.

Одним из главных нововведений стало появление беспроводной зарядки. Продажи начнутся 22 сентября, стоимость - от 699 долларов.

Правообладатель иллюстрации Ronald Grant Image caption Презентация прошла в театре Стива Джобса в Купертино

Презентация новинок впервые прошла в недавно построенном театре имени Стива Джобса в калифорнийском Купертино, где расположена штаб-квартира компании.

Во вторник была также представлена новая линейка умных часов Apple Watch, которые, по словам Тима Кука, уже стали самой популярной маркой часов в мире, и новые модели телевизионных приставок Apple TV.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новые смарт-часы Apple можно будет купить в октябре

Apple Watch 3

Новые смарт-часы Apple получили поддержку связи поколения 4G. Это означает, что на часы теперь можно будет позвонить и выйти с них в интернет без необходимости подключения их к iPhone.

При этом у часов будет тот же номер телефона, что и у iPhone, а поддержку 4G будет осуществлять карта eSim, которая по размерам еще меньше, чем использующаяся в последних смарфонах Apple карта стандарта nanoSim.

Часы поступят в продажу в октябре по цене от 399 долларов.

Apple TV

Новая телевизионная приставка от Apple получила поддержку изображения в сверхвысоком разрешении 4K. В продаже она появится в конце сентября по цене 179 долларов.