Закрылся чеченский паблик, обличавший девушек в коротких юбках
Администрация социальной сети "ВКонтакте" заблокировала чеченское сообщество "Карфаген", где публиковались фотографии и адреса "безнравственных" девушек.
По адресу, где находился паблик, открывается сообщение о том, что он заблокирован по требованию Роскомнадзора.
Как пояснил "Медузе" официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский, "Карфаген" был внесен в реестр запрещенных ресурсов по решению Генеральной прокуратуры, обнаружившей в сообществе экстремистские материалы.
В сообществе "Карфаген" публиковались найденные в социальных сетях фотографии чеченских девушек, которые, по мнению администраторов, выглядели безнравственно: в коротких юбках, без платка, с открытыми плечами, ногами и так далее. При этом неприкрытые части тела на фотографиях замазывались.
Администраторы призывали "перевоспитывать" таких девушек, а себя называли "молодежным движением за очищение вайнахского народа".
Вместе с фотографиями подобным образом одетых девушек в паблике размещались ссылки на их страницы в соцсетях, их адреса и контакты их родственников.
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Травлю девушек активисты "Карфагена" называли обоснованной, поскольку те сами выкладывали свои фотографии в соцсетях, а значит были "готовы выслушать общественное мнение".
В описании сообщества указывалось, что комментарии к постам могут оставлять только мужчины, а "лица других национальностей летят в бан".
Планы "Карфагена"
В паблике размещались фотографии чеченских девушек, однако активисты сообщали, что в дальнейшем собираются обратить свое внимание на девушек из соседних республик: Дагестана и Ингушетии.
Как сообщил "Медузе" один из администраторов сообщества, в сентябре активисты "Карфагена" планировали провести рейды в Чечне, но решили отложить их после того, как в ситуацию вмешались сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом (Центр "Э").
Активист также заявил, что будет "хлопать стоя", если узнает, что "какая-то вайнахская семья убила свою дочь за какой-то серьезный проступок".
В сентябре одна из девушек, подвергшихся травле после публикации ее фотографий в сообществе "Карфаген", 22-летняя Луиза Дудуркаева, уехала из Чечни и получила убежище в Норвегии. Однако по пути в Норвегию ее задержали в Минске и передали отцу, который отвез ее обратно в Чечню.