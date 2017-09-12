Закрылся чеченский паблик, обличавший девушек в коротких юбках

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Администрация социальной сети "ВКонтакте" заблокировала чеченское сообщество "Карфаген", где публиковались фотографии и адреса "безнравственных" девушек.

По адресу, где находился паблик, открывается сообщение о том, что он заблокирован по требованию Роскомнадзора.

Как пояснил "Медузе" официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский, "Карфаген" был внесен в реестр запрещенных ресурсов по решению Генеральной прокуратуры, обнаружившей в сообществе экстремистские материалы.

В сообществе "Карфаген" публиковались найденные в социальных сетях фотографии чеченских девушек, которые, по мнению администраторов, выглядели безнравственно: в коротких юбках, без платка, с открытыми плечами, ногами и так далее. При этом неприкрытые части тела на фотографиях замазывались.

Администраторы призывали "перевоспитывать" таких девушек, а себя называли "молодежным движением за очищение вайнахского народа".

Вместе с фотографиями подобным образом одетых девушек в паблике размещались ссылки на их страницы в соцсетях, их адреса и контакты их родственников.

Травлю девушек активисты "Карфагена" называли обоснованной, поскольку те сами выкладывали свои фотографии в соцсетях, а значит были "готовы выслушать общественное мнение".

В описании сообщества указывалось, что комментарии к постам могут оставлять только мужчины, а "лица других национальностей летят в бан".

Планы "Карфагена"

В паблике размещались фотографии чеченских девушек, однако активисты сообщали, что в дальнейшем собираются обратить свое внимание на девушек из соседних республик: Дагестана и Ингушетии.

Как сообщил "Медузе" один из администраторов сообщества, в сентябре активисты "Карфагена" планировали провести рейды в Чечне, но решили отложить их после того, как в ситуацию вмешались сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом (Центр "Э").

Активист также заявил, что будет "хлопать стоя", если узнает, что "какая-то вайнахская семья убила свою дочь за какой-то серьезный проступок".

В сентябре одна из девушек, подвергшихся травле после публикации ее фотографий в сообществе "Карфаген", 22-летняя Луиза Дудуркаева, уехала из Чечни и получила убежище в Норвегии. Однако по пути в Норвегию ее задержали в Минске и передали отцу, который отвез ее обратно в Чечню.