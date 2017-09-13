ФСБ задержала замглавы ФСИН Коршунова

Правообладатель иллюстрации Sergey Kulikov/TASS Image caption В 2015 году Олег Коршунов показывал журналистам изолятор "Кресты-2"

Сотрудники ФСБ задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова, сообщили источники сразу нескольких российских информагентств, газет и новостных сайтов. По их данным, сейчас проводятся обыски по месту жительства Коршунова.

При этом официально информация о задержании Коршунова пока не подтверждена.

"Интерфакс" со ссылкой на свои источники утверждает, что в отношении Коршунова расследуется "дело о растрате". В свою очередь источники "Новой газеты" сообщили, что задержание Коршунова связано со скандалом вокруг изолятора "Кресты-2".

Источник "Интерфакса" сообщил также, что Коршунов планировал увольняться и уходить на пенсию, а в момент задержания был в отпуске.

В августе издание "Фонтанка" писало, что Коршунова могут уволить из ФСИН, где он курирует финансово-экономический блок, за то, что он не справился с задачей при строительстве СИЗО, которое строят уже 10 лет.

1 сентября был задержан руководитель фирмы-подрядчика строительства "Крестов-2" Руслан Хамхоков, президент компании "Петроинвест". Он подозревается в даче взятки в размере 350 млн рублей заместителю начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко, контролировавшему строительство СИЗО.

СКР расследует несколько дел, связанных с хищениями при строительстве СИЗО.

На службу во ФСИН Коршунов пришел в 2013 году. Весной 2014 года он стал заместителем директора ведомства. Коршунов неоднократно говорил о том, что считает необходимым перевести ФСИН на полную окупаемость за счет эффективной организации труда осужденных.