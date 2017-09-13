Российским дипломатам в США грозит штраф за дым над консульством

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Что жгли в российском генконсульстве, остается только предполагать

Власти Сан-Франциско направили сотрудникам закрытого в начале сентября генконсульства России уведомление о нарушении закона, которое, по их мнению, выразилось в сжигании мусора на территории диппредставительства.

Местные законы об охране окружающей среды запрещают сжигать мусор в городской черте. Россиянам грозит штраф.

Густой черный дым был замечен над дымоходом генконсульства России в Сан-Франциско 1 сентября, после того как американская сторона потребовала от российских дипломатов закрыть представительство и освободить помещение.

Пожарные сообщили, что на территории консульства сжигались "неизвестные предметы". Российские представители утверждают, что занимались очисткой помещений, перед тем как их покинуть.

В американской правовой системе уведомление о нарушении - это официальный акт о нарушении законов штата, на основании которого нарушитель может быть подвергнут штрафу, а в особо серьезных случаях - административному или уголовному преследованию.

На практике сторона, получившая такое уведомление, чаще всего соглашается выплатить штраф и обязуется устранить последствия нарушения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала претензии городских властей Сан-Франциско продолжением "антироссийского перформанса в США".

"Очередное представление разворачивается под названием "Русские отравили Сан-Франциско". Зачем? В том числе, чтобы оправдать варварские действия американских спецслужб на территории российского Генконсульства", - написала Захарова в "Фейсбуке".

Обмен ударами

В последний день августа США потребовали закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско, а также два российских торговых представительства - в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти меры приняты в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России.

Месяцем ранее Россия потребовала от США до 1 сентября сократить число сотрудников своих дипмиссий на российской территории более чем в два раза - до 455 человек. Кроме того, американским дипломатам запретили пользоваться посольской дачей в Серебряном Бору и складом на Дорожной улице.

Требования к американским дипломатам были предъявлены в ответ на закон, предусматривающий новые санкции против России. На тот момент закон еще не был принят: президент США Дональд Трамп подписал его только 2 августа.

29 декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых антироссийских санкций в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы.

Госдепартамент США в тот же день объявил персонами нон гра​та 35 российских дипломатов, обвинив их в том, что они действовали "не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом". Кроме того, в Вашингтоне заявили, что закрывают две российские дипломатические дачи в Мэриленде и Нью-Йорке.

Путин тогда заявил, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, но "не будет опускаться до уровня кухонной дипломатии".

При этом он подчеркнул, что дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений Москва будет выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить новая вашингтонская администрация.