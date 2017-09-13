В Лондоне задержана женщина, проникшая в школу принца Джорджа

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Полиция Лондона задержала женщину, которая проникла в школу Thomas's Battersea, где учится внук королевы Елизаветы II принц Джордж Кембриджский. Женщину подозревают в попытке кражи со взломом.

"Мы работаем со школой, которую посещает его высочество принц Джордж, с целью пересмотра мер безопасности после данного инцидента", - говорится в заявлении Скотленд-ярда.

Известно, что задержанной женщине 40 лет, в настоящее время она находится в полицейском участке на юге Лондона. Подробностей случившегося в полиции не сообщают.

Принц Джордж - первенец герцога Кембрижского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин - учится в престижной частной школе Thomas's Battersea на юго-западе Лондона, где обучение в начальных классах стоит 18 тыс. фунтов стерлингов в год (около 23,5 тыс. долларов).

В справочнике британских школ The Good Schools Guide о школе Thomas's Battersea говорится следующее: "Большая, оживленная, немного суматошная школа для родителей-космополитов, которые хотят, чтобы их дети получили лучшее образование в английской школе, какое только можно получить за деньги".

4-летний принц отправился в первый класс меньше недели назад. В школу его проводил отец. Герцогиня Кембриджская к ним присоединиться не смогла: она ожидает появления третьего ребенка и страдает от токсикоза.

За несколько дней до начала нового учебного года одна из местных жительниц пожаловалась на то, что школа Thomas's Battersea плохо охраняется.

Женщина рассказала, что смогла беспрепятственно зайти в школу и пройтись по коридорам. Она отметила, что железные ворота и главный вход в школу не были заперты и никак не охранялись.

Газета Daily Telegraph сообщала, что в школе планируется слаженная и отрепетированная операция, разработанная специально для обеспечения безопасности принца и других учеников.

В частности, отмечала газета, каждый час будут проводиться проверки всего здания, а королевские офицеры безопасности будут круглосуточно мониторить ситуацию, но так, чтобы 4-летний принц и другие ученики чувствовали себя комфортно.