Главой банка "Открытие" станет Михаил Задорнов из ВТБ24

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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что банк "Открытие", где с конца августа введена временная администрация, возглавит глава ВТБ24 Михаил Задорнов. Такое заявление она сделала, выступая на форуме "Банки России - XXI век", передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

По словам Набиуллиной, оздоровление банка будет завершено через несколько месяцев, но Задорнов, который сейчас возглавляет ВТБ24, уже дал согласие занять пост председателя правления "Открытия".

Она также рассказала, что Банк России до конца этого года намерен провести полную оценку системы управления рисками и оценки достаточности капитала у крупнейших российских банков.

Подобные проверки пройдут в кредитных организациях с размером активов более 500 млрд рублей. "Остальные кредитные организации будут подвергнуты такой оценке в 2018 году", - подчеркнула она.

О возможном назначении Задорнова в качестве антикризисного управляющего "Открытия" в конце августа сообщала газета "Коммерсант".

29 августа ЦБ объявил о схеме спасения проблемного банка: основным инвестором "Открытия" станет ЦБ, для санации будут использоваться деньги недавно созданного Фонда консолидации банковского сектора.

"Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки", - пообещали в Банке России.

"Открытие" и "Югра"

Выступая на форуме, Набиуллина также объяснила, почему ЦБ решил спасать банк "Открытие", в то время как у другого крупного банка - "Югры" - была отозвана лицензия.

По словам Набиуллиной, "Югра" в отличие от "Открытия" не является системно значимым банком. Проблемы "Открытия" отображаются на других банках и пенсионных фондах, объяснила глава ЦБ.

У "Югры" не было бизнес-модели, которая могла бы стать жизненно способной, продолжила Набиуллина. Бизнес-модель "Открытия" после оздоровления может развиваться дальше, полагает она.

Проблемы и риски

Глава ЦБ также объяснила, почему у "Открытия" возникли проблемы. По ее словам, "глубинной причиной была слишком рискованная, базирующая на постоянной экспансии бизнес-модель". В банке также не уделялось внимание управление рисками.

Набиуллина напомнила о санации банка "Траст", которую проводил банк "Открытие". По ее словам, для банка это стало серьезным и сложным проектом. Если бы такой проект был один, "Открытие" бы справилось, но таких сложных сделок было слишком много, считает она.

Среди рисковых проектов была также вынужденная покупка "Россгосстраха", а также покупка еврооблигаций "Россия-30" для участия в сделках РЕПО. На балансе банка стоимость этих облигаций, по ее словам, была завышена.

Набиуллина также добавила, что ЦБ намерен в суде оспорить выплату бонусов руководству "Открытия" в первом полугодии.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ не собирается допускать роста доли государства в банковском секторе.

Она обещала, что "Открытие", который в результате санации превратился в госбанк, после завершения процесса оздоровления станет частным банком. По словам главы ЦБ, банк "Открытие" в результате должен стать настолько прозрачным, чтобы его можно было сделать публичной организацией.