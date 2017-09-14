В Китае умерла самая старая панда в мире

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Большая панда Басы скончалась в возрасте 37 лет, достигнув почти 100 лет в пересчете на человеческие годы

Самая старая из живущих в неволе больших панд умерла в возрасте 37 лет в исследовательском центре в городе Фучжоу на юго-востоке Китая.

Панда Басы прожила дольше всех ее черно-белых сверстников. 37 лет для панды соответствует возрасту примерно в 100 лет для человека.

Большая панда считается символом Китая и находится под охраной государства.

В результате многолетним усилиям властей этот вид млекопитающих больше не находится под угрозой исчезновения.

Свое имя панда получила от названия долины, где ее подобрали в возрасте четырех лет и доставили в центр охраны панд, где Басы и жила до конца жизни.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большая панда считается символом Китая и находится под охраной у государства

Китайское государственное телевидение вело прямую трансляцию церемонии прощания с пандой прямо из центра.

"С тяжелым сердцем мы официально объявляем, что сегодня, в 8:50 утра, умерла панда Басы в возрасте 37 лет ", - заявил представитель научно-исследовательского центра больших панд в Фучжоу.

Он добавил, что панда стала прообразом талисмана первых Азиатских игр 1990 года.

"Она была ангелом дружбы в стране и за ее пределами", - заметил чиновник.