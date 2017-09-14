Шарапова рассказала, зачем принимала мельдоний

Легендарная российская теннисистка после долгого перерыва вернулась в большой спорт и сыграла в турнире "Большого шлема".

В начале прошлого года Мария Шарапова призналась, что долгое время принимала препарат милдронат, активным веществом которого является мельдоний – запрещенное вещество из списка Всемирного антидопингового агентства.

Теннисистку дисквалифицировали на два года, но позже срок сократили.

О своем возвращении в большой спорт, мельдонии и будущих планах Мария Шарапова рассказала в интервью корреспонденту Би-би-си Лауре Тревельян.