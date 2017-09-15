США призвали Россию и Китай воздействовать на КНДР

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Конечной целью КНДР остается ракетный удар по территории США, говорят комментаторы

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, заявил, что Россия, как крупнейший наниматель рабочих из КНДР, должна повлиять на ситуацию с северокорейскими ракетными пусками. В пятницу по инициативе США и Японии состоится заседание Совбеза ООН по Корее.

Пхеньян в пятницу опять запустил ракету над Японией, которая пролетела над островом Хоккайдо, прежде чем приземлиться в Тихом океане.

Тиллерсон призывает Китай и Россию к "конкретным мерам" с целью повлиять на Северную Корею.

"Китай поставляет в КНДР почти всю ее нефть. Россия больше всех остальных пользуется наемным трудом северокорейских рабочих", - говорится в заявлении Тиллерсона.

"Китай и Россия должны дать понять, что не приемлют эти безрассудные пуски ракет, и принять меры", - заявил Тиллерсон.

По инициативе США и Японии в пятницу состоится встреча Совета безопасности ООН.

Япония "не приемлет таких провокационных и опасных действий", заявил премьер-министр Синдзо Абэ. Ракета упала в море примерно в двух тысячах километров к востоку от острова Хоккайдо.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин призвала решать проблему КНДР мирным путем, также осудив запуск. То, что Китай хочет решить проблему, не должно вызывать сомнений, так как страна многим жертвует ради выполнения резолюции Совбеза, передает агентство Рейтер слова представителя МИД Китая.

Игра на повышение

Руперт Уигфилд-Хейз, Би-би-си, Токио

Очередной испытательный пуск никого не удивил.

КНДР стабильно движется к созданию полноценного арсенала межконтинентальных ракет. Чтобы этого добиться, ей нужно проводить испытательные пуски. Все остальные страны с ракетами делали именно так.

В этом году КНДР провела первые запуски новой ракеты увеличенной дальности "Хвасон" в Японское море, еще одна ракета пролетела над Хоккайдо в августе. Потом Северная Корея провела испытания мощной ядерной боеголовки и заявила, что может установить ее на ракету.

Теперь вновь выполнен пуск ракеты высокой дальности, которая пролетела большее расстояние, чем предыдущие, на большей высоте.

Следующим шагом почти наверняка будет запуск межконтинентальной ракеты "Хвасон-14" над Японией, в Тихий океан.

Цель всей программы - разработать надежную ракету, способную долететь до территории США.

Ракета, запущенная утром в пятницу, могла долететь до американской базы на острове Гуам, который имеет статус американской территории, заявил представитель министерства обороны Южной Кореи. Ранее КНДР заявляла, что в августе разработает стратегический план удара по острову.

Ракета, по оценочным данным, достигла высоты около 770 км и пролетела около 3700 км, говорят южнокорейские военные.

Это уже вторая ракета КНДР, которая пролетает над территорией Японии. Предыдущий такой пуск состоялся в августе, Токио назвал его беспрецедентной угрозой для страны.

Южнокорейские военные заявили, что последний пуск произошел в Пхеньяне незадолго до 07:00 по местному времени в пятницу (22:00 GMT в четверг).

Эта ракета пролетела значительно выше и дальше, чем ракета, выпущенная 29 августа, которая пролетела 2700 км и достигла максимальной высоты около 550 км.

Запуск ракеты произошел через несколько дней после введения Соединенными Штатами новых санкций в отношении Северной Кореи из-за тестирования ею оружия.

В ответ на ракетное предупреждение в пятницу военные из Южной Кореи провели учения по запуску баллистических ракет в Японское море.

Совет национальной безопасности Южной Кореи соберется на экстренное заседание в президентском дворце Голубой дом.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На этом снимке показана разница в маршрутах и длине полетов ракеты, запущенной в августе и две недели спустя

Предыдущий запуск ракеты из Северной Кореи был осуществлен 29 августа. Тогда ракета также пролетела над северным японским островом Хоккайдо, а затем упала в море. Япония не предпринимала попыток сбить ракету. Японская пресса сообщала, что перед падением ракета развалилась на три части.

В последние выходные августа Северная Корея также испытала три ракеты у своего восточного побережья.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал тогда испытание северокорейской ракеты беспрецедентно серьезной угрозой. По его словам, Япония примет все необходимые меры в ответ на эти действия Пхеньяна.

По просьбе Японии и ее союзников Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором была принята резолюция, предусматривающая полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничение на закупку Пхеньяном нефтепродуктов и ограничение импорта сырой нефти. Китай и Россия поддержали эту резолюцию.

Новый пакет ограничительных мер - девятый по счету с 2006 года, когда Северная Корея произвела свое первое подземное испытание ядерного устройства.

США поначалу настаивали на более жестком варианте резолюции, но в итоге пересмотрели документ, опасаясь вето со стороны Китая и России.

Тогда заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что новые санкции против Пхеньяна не решат проблему. "Уже всем очевидно, что ресурс санкционного давления на КНДР исчерпан, - заявлял Рябков. - В Совбезе ООН более невозможно принимать резолюций, которые не содержали бы четкого указания, что военного решения проблемы быть не может, а только политическое".

Российский дипломат также сказал тогда РИА Новости: "Мы считаем, что те учения, которые были проведены, пусть в несколько облегченном варианте по сравнению с их первоначальным сценарием, сыграли свою роль с точки зрения провоцирования Пхеньяна на новый пуск".

До запусков 2017 года северокорейская ракета пролетала над территорией Японии в 2009 году. Тогда Япония, США и Южная Корея сочли это испытанием баллистической ракеты, однако Пхеньян утверждал, что речь шла о ракете, доставлявшей в космос спутник.