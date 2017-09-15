ИГ взяла ответственность за взрыв в поезде лондонского метро

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв в поезде лондонского метро, в результате которого пострадало более 20 человек.

В пятницу утром на станции "Парсонс-грин" на западе Лондона сработало самодельное взрывное устройство.

Взрыв, как выяснилось, мог быть гораздо сильнее, но бомба сработала неправильно.

По последним данным, госпитализированы 29 человек, угрозы их жизни нет.

Власти квалифицировали произошедшее как теракт.

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