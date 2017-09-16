Полиция Лондона обыскивает жилой дом в связи с терактом в метро

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вооруженные полицейские обыскивают дом в Санбери к юго-западу от Лондона и экстренно эвакуировали жителей соседних домов

Полиция проводит обыск в одном из жилых домов в Санбери, пригороде Лондона, в связи с терактом в метро на станции "Парсонс-грин".

Обыски в жилом доме произошли после того, как полиция задержала первого подозреваемого - 18-летнего мужчину, информация о личности которого не разглашается.

Как сообщили источники Би-би-си, задержанный подозревается непосредственно в закладке бомбы в метро.

В Санбери полиция эвакуировала жилые дома по соседству с домом, в котором проводился обыск. Полиция также расставила кордоны в ста метрах от этого дома.

Министр внутренних дел страны Амбер Радд в субботу провела новое заседание правительственного антитеррористического комитета КОБРА и сообщила, что там было принято решение сохранить уровень террористической угрозы в Великобритании на высшей - "критической" - отметке.

По ее словам, "рано делать выводы" о том, были ли организаторы атаки в метро известны властям. "Операция продолжается", - добавила она.

Комиссар полиции Лондона Крессида Дик назвала нападение "трусливым и неразборчивым". "Лондон не останавливался после других ужасных нападений, не остановится и после этого", - сказала она.

Взрыв в метро

Самодельное взрывное устройство сработало в поезде, находившемся на станции "Парсонс Грин", утром в пятницу.

В результате взрыва никто не погиб. 30 человек получили ранения. На данный момент в больнице остаются трое пострадавших в результате взрыва.

Власти Лондона расценили происшествие как теракт. Ответственность за нападение позже взяла на себя организация "Исламское государтсво", запрещенная в России и других странах.

Источники Би-би-си сообщили, что полиция располагает съемками камер наблюдения, на которых запечатлен подозреваемый в закладке бомбы.

Взрывное устройство было оснащено таймером, но он не сработал. По мнению корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнка Гарднера, если бы бомба сработала, как планировали организаторы атаки, многие люди могли бы погибнуть.

Уровень террористической угрозы в Великобритании после взрыва в метро был поднят с серьезного до критического. Этот уровень является наивысшим и означает непосредственную угрозу новых нападений.

Ранее в субботу полиция задержала 18-летнего подозреваемого в организации атаки. Подозреваемый был задержан в районе порта в городе Дувр утром в субботу.

Подробностей о задержанном полиция не сообщает, призывая жителей сохранять бдительность.