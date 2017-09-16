Возмущение пожаром в детском лагере вылилось в стычки в Одессе

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Люди требовали встречи с представителями городской администрации

У здания мэрии в Одессе состоялась демонстрация родителей детей, бывших в летнем лагере, где в результате пожара погибли три девочки.

В результате пожара, возникшего поздно вечером в пятницу в одном из корпусов детского лагеря "Виктория" в Одессе, погибло трое детей, еще трое госпитализированы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал случившееся трагедией и пообещал наказать виновных.

В летнем лагере на берегу Черного моря обычно отдыхают дети из малоимущих семей.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Один из спальных корпусов лагеря был полностью уничтожен огнем

В социальных сетях появились видеозаписи демонстрации в Одессе, в которой, как утверждается, принимали участие родители погибших детей. На одной из видеозаписей видно, как люди разбегаются от здания, многие из них задыхаются от кашля. По данным местных журналистов, в протестах принимали участие около 200 человек.

Как сообщил украинский сайт Dumskaya.net, полиция разгоняла демонстрантов, используя слезоточивый газ. Участники акции протеста требовали встречи с мэром Одессы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Областные власти объявили день траура

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По некоторым сведениям, пожарная сигнализация не сработала

Пожар начался в деревянном двухэтажном здании спального корпуса около 23:30 по местному времени в пятницу. В горящем корпусе на момент возгорания находились 42 ребенка, всего в лагере было 150 детей. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Областная администрация объявила в городе день траура. Полиция начала расследование трагедии.