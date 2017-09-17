Россия отвергла обвинения в ударе по союзникам США в Сирии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Российские экспедиционные войска в Сирии воюют на стороне войск Башара Асада

Российское министерство обороны заявило, что заранее предупреждало США об операции в районе Дейр-эз-Зора. Так российские власти отреагировали на обвинения Пентагона в ударе по позициям "Сирийских демократических сил", которые сражаются против "Исламского государства" на стороне международной коалиции.

Представитель российского минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военные наносят "точечные удары только по разведанным и подтвержденным целям в подконтрольных ИГИЛ районах".

"Каким образом в боевые порядки ИГИЛ в восточной части Дейр-эз-Зора могли без боя проникнуть "оппозиционеры" или "военные советники стран международной коалиции", могут ответить только сами представители международной коалиции", - добавил он.

Как утверждается на сайте Пентагона, инцидент произошел в субботу примерно в 12:30 по Гринвичу (15:30 мск) близ города Дейр-эз-Зор к востоку от реки Евфрат.

По данным группы "Сирийские демократические силы", в результате авиаудара шесть ее бойцов получили ранения.

В районе, подвергшемся атаке российской ударной авиации, находились также военнослужащие многонациональных сил коалиции. Они не пострадали.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В начале сентября сирийская армия прорвала блокаду города Дейр-эз-Зор

Территория близ города Дейр-эз-Зор считается одним из последних оплотов запрещенной в России, США и многих других странах джихадистской группировки "Исламское государство". Город находился в осаде в течение двух лет.

Наступление на позиции радикальных исламистов под Дейр-эз-Зором ведут как сирийские правительственные силы при поддержке российской авиации, так и бойцы сирийской оппозиции, поддерживаемые силами международной коалиции.