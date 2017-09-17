Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вооруженная полиция продолжает патрулировать улицы Лондона, однако напряжение немного спало

Уровень угрозы национальной безопасности в Великобритании снижен с самого высокого, критического, до серьезного.

Об этом сообщила министр внутренних дел страны Эмбер Радд на фоне продолжающегося расследования взрыва, прогремевшего в пятницу на станции метро "Парсонс-грин".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption По словам Эмбер Радд, решение о снижении уровня угрозы было тщательно взвешено

"После совершенного в прошлую пятницу нападения на станции "Парсонс-грин" полиция добилась значительных успехов в ходе операции, которая по-прежнему продолжается, - заявила Эмбер Радд. - В результате Объединенный аналитический центр по борьбе с терроризмом, который занимается оценкой уровня опасности, грозящей Великобритании, решил понизить уровень угрозы с критической до серьезной".

Как объясняет корреспондент Би-би-си Доминик Кассиани, снижение уровня угрозы - важный показатель, так как его ни за что бы не стали менять, "если бы хоть у кого-то в структурах по борьбе с терроризмом были подозрения, что человек, заложивший взрывное устройство, или кто-либо из его сообщников могут находиться на свободе".

В пятницу в подошедшем на станцию поезде сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в пластмассовом ведре, похожем на контейнер из-под краски. Никто не погиб, но 30 человек были госпитализированы - в основном с ожогами.

Власти Лондона расценили произошедшее как теракт. Тогда же уровень террористической угрозы в стране был поднят с серьезного до критического, что означает непосредственную угрозу новых нападений. Ответственность за нападение позже взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в Британии, России и многих других странах.

В воскресенье вооруженные офицеры британской транспортной полиции продолжаются патрулировать станции лондонского метро.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В субботу полиция проводила обыски в частном доме в Санбери

Первый подозреваемый в рамках расследования взрыва на станции "Парсонс-грин" был задержан в субботу утром в порту Дувра, откуда отправляются паромы во Францию - в Кале и Дюнкерк. 18-летний мужчина был доставлен в одно из лондонских отделений полиции.

После этого полиция провела обыски в городе Санбери под Лондоном, в доме пожилой пары Пенелопы и Рональда Джонсов, которые в течение 40 лет были приемными родителями более 300 детей, включая восьмерых беженцев.

Агентство PA приводит слова их приятельницы, рассказавшей, что не так давно у них жили 18-летний и 22-летний молодые люди.

В субботу вечером в районе Хаунслоу на западе Лондона был арестован второй молодой человек. Его отвезли в отделение полиции на юге Лондона, где он продолжает оставаться.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Теперь многое будет зависеть от выводов криминалистов

Лондонский район Хаунслоу, где был арестован второй подозреваемый, находится в примерно в 6,5 км от Санбери.

Следствие также сосредоточено на тщательном изучении данных с камер наблюдения в лондонском метро, чтобы установить, кто именно оставил ведро со взрывчаткой в вагоне поезда и когда это было сделано.