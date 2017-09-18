Правообладатель иллюстрации ТАСС Image caption Народному артисту СССР в марте исполнилось 80 лет

В Москве на 81-м году жизни умер оперный певец Зураб Соткилава.

"Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца", - сказал ТАСС Владимир Урин, генеральный директор Большого театра, солистом которого был Соткилава.

"Зураб Лаврентьевич скончался ночью в клинике. Прощание и погребение пройдут в Грузии", - сказала Интерфаксу супруга певца.

В 2015 году врачи обнаружили у народного артиста СССР злокачественную опухоль в поджелудочной железе. После курса лечения в России и Германии артист продолжил выступать.

"После операции Зураб Лаврентьевич чувствовал себя неплохо, и была надежда, что все будет хорошо. Но, к сожалению, этого не произошло, и сегодня под утро он скончался", - рассказал РИА Новости один из родственников артиста.

Последние три недели певец находился в реанимации, пишет Интерфакс, ссылаясь на источник в медицинских кругах.

Соткилава родился 12 марта 1937 года в Сухуми. Он был солистом Большого театра с 1974 года. Соткилава также преподавал в Московской консерватории. Сам он был выпускником Тбилисской консерватории.

В юности будущий солист Большого театра профессионально занимался футболом, в 1956 году возглавил молодежную сборную Грузии, играл за тбилисское "Динамо". "Я горжусь тем, что выходил на поле против самого Льва Яшина", - говорил Соткилава.