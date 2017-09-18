Издатель журнала Rolling Stone продает контрольный пакет акций
Компания-издатель легендарного американского журнала о рок-музыке Rolling Stone объявила, что контрольный пакет акций издания будет выставлен на продажу.
"Мы приложили огромные усилия, чтобы превратить Rolling Stone в многоплатформенную компанию, и мы очень хотим найти правильное место, чтобы развивать наш мощный фонд и стремительно развивать наш бизнес", - говорится в заявлении президента компании Wenner Media Гуса Уэннера.
Основатель журнала Ян Уэннер ранее сказал в интервью изданию New York Times, что сейчас у него и его сына Гуса уже не хватает сил, чтобы развивать популярный бренд.
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"Есть уровень амбиций, который мы не можем удовлетворить своими силами. Поэтому мы решили поступить предусмотрительно и действовать на опережение", - объяснил Уэннер.
В прошлом году Ян Веннер продал 49% акций Rolling Stone сингапурской компании BandLab Technologies. Новый покупатель контрольного пакета издания пока не называется.
Ранее в этом году семейное предприятие Уэннеров продало два других своих издания: журналы US Weekly и Men's Journal. Покупателем стала компания American Media.
Сегодня Rolling Stone выходит на различных медиа-платформах, а его ежемесячная аудитория составляет около 60 миллионов читателей. За последние три года интернет-трафик издания вырос почти на 50%, а его присутствие в соцсетях увеличилось более чем на 100%.
Журнал Rolling Stone - рок, обложки и скандалы
- Издание было основано в 1967 году в Сан-Франциско начинающим журналистом Яном Уэннером и музыкальным критиком Ральфом Глисоном. Чтобы запустить издание, Уэннеру пришлось занять у своих родственников и у семьи своей будущей жены 7,5 тыс. долларов.
- Журнал выделялся не только эксклюзивными материалами о рок-музыке, но и своими яркими обложками. Пожалуй, самой знаменитой обложкой журнала стала фотография обнаженного Джона Леннона, который целует в щеку свою жену Йоко Оно. Всего через несколько часов после того, как был сделан этот снимок, Леннон был убит.
- Rolling Stone популяризировал новые течения в американской прессе, такие как гонзо-журналистика, самым ярким представителем которой считается Хантер Томпсон. В 1971 году в журнале был впервые опубликован знаменитый роман Томпсона "Страх и отвращение в Лас-Вегасе".
- В 2003 году был выпущен специальный выпуск журнала под названием "500 величайших альбомов всех времен". Первое место занял альбом группы Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Несмотря на авторитетность издания в музыкальной среде, многие обозреватели оспаривали объективность этого хит-парада.
- Обложка журнала за август 2013 года, на которой была фотография Джохара Царнаева, обвиненного во взрывах на Бостонском марафоне, вызвала бурю возмущения. Читатели, в частности, обвиняли журнал в "гламуризации терроризма", а многие торговые сети отказались распространять издание с такой обложкой.
- В 2014 году журнал оказался в центре громкого скандала после публикации статьи об изнасиловании в Университете Вирджинии. Проверка показала, что приведенные в материале факты являются выдуманными, и изданию пришлось уплатить крупную сумму к качестве компансации за клевету.