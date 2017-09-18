Суд оправдал обвиняемых по делу о событиях в Одессе в мае 2014-го

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Суд рассматривал один из эпизодов событий в Одессе на Греческой площади. Там в результате столкновений погибли шесть украинских активистов

Суд признал невиновными обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, во время которых загорелся дом профсоюзов и погибли 48 человек. Пятеро из них, содержавшиеся под стражей, были освобождены в зале суда, но вскоре двое снова были задержаны, сообщают СМИ.

В понедельник Ильичевский городской суд в городе Черноморске Одесской области огласил решение по делу о событиях на Греческой площади 2 мая 2014 года. Именно там произошли первые столкновения, которые позже привели к побоищу на Куликовом поле и пожару в Доме профсоюзов.

Суд признал несостоятельными доказательства, которые, по версии следствия, подтверждали, что обвиняемые организовали и приняли участие в массовых беспорядках, которые повлекли за собой гибель и увечья людей, передает агентство Интерфакс-Украина.

В решении суда сказано, что следствие по делу было проведено некачественно. К пробелам следствия суд, в частности, отнес то, что был допрошен лишь один сотрудник милиции, присутствовавший на Греческой площади.

Показания свидетелей, по мнению суда, за исключением одного, не подтвердили участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более в их организации, пишет Интерфакс-Украина. А улики, которые предъявили следователи, были добыты с нарушением законодательства.

Обвинение в начале сентября требовало приговорить фигурантов дела к лишению свободы на срок от восьми до 15 лет. Всего в деле 19 фигурантов. Пятеро из них во время суда находились под стражей, в том числе граждане России Евгений Мефедов и Максим Сакауов. Для них обвинение затребовало 12 лет и 15 лет соответственно.

Обвиняемые вину не признавали. После оглашения приговора они были освобождены в зале суда. Прокуратура намерена обжаловать приговор.

Одесское издание "Думская" сообщает, что двое из оправданных фигурантов дела были задержаны после оглашения вердикта суда. Среди них - россиянин Мефедов. По данным издания, ему и украинцу Сергею Долженкову, которого обвинение называло организатором беспорядков, могут предъявить обвинения по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

О том, что Мефедова пытаются задержать прямо в зале суда, написал в "Фейсбуке" и его адвокат Валентин Рыбин.

В свою очередь, люди, недовольные оправдательным приговором, пытались штурмовать здание суда в Черноморске, сообщает "Думская", ссылаясь на своего корреспондента. На фотографии, опубликованной изданием, видно, как полиция пытается сдерживать толпу.

Активисты бросали в сотрудников правоохранительных органов бутылки с водой, палки и пытались прорвать оцепление, передает Интерфакс-Украина, а те в ответ применили слезоточивый газ. Корреспондент агентства также сообщает, что под зданием суда взорвался взрывпакет.

События мая 2014-го

2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство людей погибли в Доме профсоюзов, который загорелся в результате противостояния сторонников и противников новой власти на Украине.

Столкновения в тот день начались между ультрас футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист" с одной стороны и пророссийски настроенными активистами - с другой.

Сначала стычки происходили в центре города, в том числе на Греческой площади, где погибли шесть украинских активистов. Потом они переросли в преследование пророссийских активистов в разных частях Одессы. Самые драматические события произошли на Куликовом поле, где активисты укрылись в Доме профсоюзов, который загорелся.

Обе стороны конфликта забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью, вели стрельбу. После того как вспыхнул пожар, многие люди не смогли выйти из здания. По версии следствия, столкновения в Одессе были умышленно спланированы.