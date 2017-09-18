Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исполнительница главной роли в "Рассказе служанки" Элизабет Мосс победила в номинации "Лучшая актриса"

Антиутопический сериал "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale) стал триумфатором нынешней церемонии вручений награды "Эмми", получив четыре статуэтки в самых престижных номинациях.

Шоу было признано лучшим драматическим сериалом, создатель сериала Рид Морано был назван лучшим режиссером, исполнительница главной роли Элизабет Мосс победила в номинации "Лучшая актриса", а Энн Дауд была признана лучшей актрисой второго плана.

Продюсер телевизионной драмы Брюс Миллер в своей речи поблагодарил автора Маргарет Этвуд за создание вымышленного мира сериала.

"Рассказ служанки" снимается по заказу онлайн-кинотеатра Hulu. Ранее ни одно шоу, которые создаются подобными стриминговыми сервисами, не побеждало в номинации лучшего сериала по версии "Эмми".

Среди других триумфаторов премии можно выделить британского актера Риза Ахмеда, победившего в номинации за лучшую мужскую роль в мини-сериале или фильме, а также Чарли Брукера, удостоенного "Эмми" за лучший сценарий в мини-сериале или телефильме за сериал "Черное зеркало".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди номинантов - британцы Риз Ахмед и Чарли Брукер

Популярный британский комик Джон Оливер и его команда авторов получили две премии Эмми за сатирическое шоу Last Week Tonight. Он отметил, что подобное шоу прекрасно вписалось бы в британский телеэфир.

Минисериал канала HBO "Большая маленькая ложь" также стал одним из триумфаторов вечера. Статуэтки получили Николь Кидман (лучшая актриса в мини-сериале или телефильме), Лора Дерн (лучшая актриса второго плана в минисериале или телефильме), Александр Скарсгорд (лучший актер второго плана в минисериале или телефильме), Жан-Марк Валле (лучший режиссер минисериала или телефильма). Также само шоу было признано лучшим среди минисериалов или телефильмов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Николь Кидман и Риз Уизерспун снялись в мини-сериале "Большая маленькая ложь"

В благодарственной речи Кидман отметила: "Сила телевидения нас просто поражает, вы запросто пустили нас в свои гостиные… Но в этом шоу, помимо развлекательной составляющей, затрагиваются очень важные темы".

В сериале, уделяющем много внимания проблеме домашнего насилия, также снимается Риз Уизерспун. В последнее время она активно призывает телеиндустрию давать женщинам больше выдающихся ролей.

Джулия Луи-Дрейфус победила в номинации "Лучшая актриса комедийного сериала" за работу в сериале "Вице-президент", тем самым побив рекорд по максимальному количеству наград "Эмми", полученных за одну роль.

"Вице-президент" также победил в номинации за лучший комедийный сериал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джулия Луи-Дрейфус в очередной раз победила в номинации "Лучшая актриса комедийного сериала"

Ведущий церемонии Стивен Кольберт и некоторые победители в своих репликах на сцене подшучивали над политиками.

"Ну, наконец-то, господин президент, вот и ваша "Эмми", - сказал актер Алек Болдуин, получая награду лучшего актера второго плана в комедийном шоу Saturday Night Live, в котором он пародирует президента США Дональда Трампа, которого очень расстраивает, что он ни разу не был удостоен "Эмми" за работу в шоу "Стажер" (The Apprentice).

Другая участница шоу Saturday Night Live - Кейт Маккиннон - победила в номинации Лучшая актриса второго плана в комедийном телесериале.

Некоторые популярные сериалы, среди которых "Мир Дикого Запада" и "Очень странные дела", не оправдали ожиданий и остались без наград.

Сериал "Игра престолов", собравший много статуэток на предыдущей церемонии, в этом году принять участие в "Эмми" не смог, поскольку серии последнего сезона вышли в телеэфир позднее разрешенного для рассмотрения срока.

По той же причине сериал "Твин Пикс" сможет участвовать в церемонии "Эмми" лишь в следующем году.