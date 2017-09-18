Уэйн Руни лишен прав на два года за вождение в нетрезвом виде

  • 18 сентября 2017
Уэйн Руни Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" по пути на слушание своего дела

Нападающий английского футбольного клуба "Эвертон", бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни предстал перед судом и признал факт нетрезвого вождения.

Он был арестован после того, как полиция остановила его автомобиль в Уилмслоу, Чешир, ранним утром 1 сентября.

Содержание алкоголя в крови спортсмена превысило допустимую норму почти в три раза.

Решением суда 31-летний футболист был лишен прав на два года и приговорен к 100 часам общественных работ в течение 12 месяцев.

Когда Руни прибыл в суд магистратуры Стокпорта, его также обязали выплатить штраф в размере 170 фунтов стерлингов.

В заявлении спортсмена, последовавшем за судебным слушанием, говорится: "Я хочу публично принести извинения за свои безрассудные действия - нарушение правил вождения. Это было большой ошибкой".

"Я уже извинился перед моей семьей, моим тренером, руководством и всеми сотрудниками футбольного клуба "Эвертон". Сейчас я также хочу принести извинения болельщикам и всем тем, кто следил за моими успехами и поддерживал меня на протяжении моей карьеры".

"Естественно, я согласен с приговором и надеюсь, что смогу загладить свою вину своим участием в общественных работах".

Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Уэйн Руни в суде магистратуры Стокпорта

Уроженец Ливерпуля, Руни этим летом вернулся в родной клуб - через 13 лет после того, как перебрался отсюда в "Манчестер Юнайтед".

Руни - рекордсмен по числу голов за сборную Англии. Он входит в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира с годовым доходом более 17 миллионов фунтов (21 млн долларов). В 2013 году Руни был признан самым богатым футболистом Англии.

Похожие темы

Новости по теме