Основатель Telegram отрицает, что офис компании находится в России

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывший коллега Павла Дурова Антон Розенберг утверждает, что основатель Telegram не покидал Россию

Программист Антон Розенберг, который называет себя бывшим техническим директором соцсети "ВКонтакте", утверждает, что компания его бывшего коллеги, основателя сервиса Telegram Павла Дурова, после их ссоры подала к нему иск на 100 млн рублей.

Как утверждает Розенберг, Дуров, как и вся команда мессенджера, по-прежнему живет и работает в России. Сам Дуров комментарии изданию "Медуза" заявил, что не имеет отношения к подавшей иск к Розенбергу компании.

Пост, в котором программист Антон Розенберг рассказывает о работе на компанию Дурова и о ссоре с ним, появился на платформе Medium в понедельник. Автор рассказывает, как в детстве познакомился с братом Павла Дурова, Николаем, который через много лет вместе с братом основал соцсеть "ВКонтакте".

Розенберг прикладывает к посту несколько фотографий, на которых, как он утверждает, запечатлен вместе с Николаем Дуровым во время поездки на олимпиады по математике в середине 1990-х годов и на военнных сборах 2002 года.

Как пишет Розенберг, в 2007 году, списавшись с Павлом Дуровым в интернете и указав ему на ошибки в дизайне только запускавшегося тогда сервиса "ВКонтакте", он устроился туда на работу заместителем технического директора Николая Дурова.

ООО "Телеграф"

После увольнения Павла Дурова из "ВКонтакте" Розенберг, как он сам утверждает, вслед за ним ушел в проект Telegram. При этом, по словам Розенберга, вся команда мессенджера, включая братьев Дуровых, не уезжала из России, а продолжила работать в том же офисе, рядом с командой "ВКонтакте", но на другом этаже.

"Информация про Телеграф-Телеграм и офис в Доме Зингера - это такой секрет Полишинеля," - пишет программист, прилагая, как он утверждает, скриншот из внутреннего чата "ВКонтакте", на котором гендиректор "Телеграма" Александр Степанов говорит о неразберихе с доступом сотрудников двух компаний в офисы друг друга.

Для управления мессенджером, утверждает Розенберг, якобы было основано ООО "Телеграф", в котором он и работал.

"Итак, что мы имеем? Есть английское "Telegram Messenger LLP" и российское ООО "Телеграф". Об их договорных взаимоотношениях мне ничего не известно, однако из публично доступной указанной выше информации ясно, что обе организации являются частью "мессенджера Телеграм", и бенефициаром их обеих является один и тот же человек, Павел Дуров", - пишет Розенберг.

Любовный треугольник и сто миллионов

Розенберга, как он утверждает, уволили на почве романтического конфликта - якобы Николай Дуров был влюблен в его девушку и проявлял к ней знаки внимания. Программисты поссорились, а некоторое время спустя Павел Дуров якобы предложил ему уволиться по собственному желанию. Он отказался, после чего его уволили.

Розенберг посчитал свое увольнение незаконным и подал против ООО "Телеграф" судебный иск.

"Меня совершенно не устраивали ни потеря работы и увольнение из-за личного конфликта с Николаем Дуровым, возникшим к тому же по его вине, ни распространение им обо мне лживых слухов среди друзей и коллег," - пишет уволенный программист.

Дело о его увольнении, по словам Розенберга, рассматривается в районном суде Санкт-Петербурга.

Как утверждает Розенберг, 7 августа 2017 года ООО "Телеграф" в лице Александра Степанова подало к нему встречный иск на 100 млн рублей (1,7 млн долларов). Он публикует скан искового заявления, в котором говорится, что "Телеграф" требует компенсацию за разглашение коммерческой тайны.

Дуров все отрицает

В комментарии порталу "Медуза" Павел Дуров заявил, что в последний раз его команда собиралась в доме, который Розенберг называет их офисом, в 2014 году.

Как говорит Дуров, ООО "Телеграф" - не владеющее мессенджером юрлицо, а подрядчик, с которым Telegram сотрудничал. "Когда-то туда аутсорсили разбор русскоязычного спама бывшими модераторами "ВК", - сказал он. Сейчас, как утверждает Дуров, Telegram с "Телеграфом" не сотрудничает.

"От его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний. Не хотел бы в этой связи как-то пространно комментировать эту историю", - добавляет Дуров, указывая, что Розенберг никогда не имел отношения к команде Telegram.