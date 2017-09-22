В центре Москвы установили бюст Сталину

Сразу восемь бюстов руководителей страны советского и постсоветского периода установили в Москве на "Аллее правителей", которая находится во дворе музея военной формы Российского военно-исторического общества в центре Москвы.

Сама аллея появилась еще в мае - по инициативе военно-исторического общества, на ней сразу же были установлены 33 бюста российских правителей, начиная с Рюрика.

Несмотря на то, что бюст Михаилу Горбачеву уже установлен, установку бюста Бориса Ельцина решили отложить на февраль следующего года.

Скульптор Зураб Церетели пообещал установить его в день рождения первого президента страны.