Российский суд отклонил иск семьи Рауля Валленберга к ФСБ

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Мещанский суд Москвы отклонил иск, поданный к российской ФСБ родственниками шведского дипломата Рауля Валленберга, арестованного в 1945 году в СССР и погибшего при таинственных обстоятельствах.

В иске племянница дипломата, который во времена холокоста спас жизнь тысячам евреев, требовала дать ей ознакомиться с документами, проясняющими его судьбу. Однако суд встал на сторону ФСБ и отклонил иск в полном объеме.

"Был интересен как специалист"

По данным агентства РИА Новости, представитель ФСБ в суде заявил, что службу нельзя считать правопреемницей КГБ, так как формально она создана на базе службы контрразведки. "Никакого отношения ФСБ не имеет к событиям 1945 года. Мы просто храним эти документы", - сказал он.

По словам представителя ведомства, Валленберг был арестован как "руководитель венгерской резидентуры" министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа и якобы "умер естественной смертью при транспортировке от места заключения в Красногорский лагерь".

Представитель ФСБ считает, что смерть дипломата была именно естественной. "Он был интересен как специалист. Я уверен, что мои коллеги не были заинтересованы в его смерти, когда могли получить от него какую-либо информацию", - сказал представитель ведомства.

Отказ предоставить документы в ФСБ объяснили тем, что в них упоминаются личные данные и других людей. По словам представителя ведомства, гриф "секретно" с документов о смерти Валленберга будет снят в период с 2020 по 2022 год.

Представитель племянницы дипломата Иван Павлов в свою очередь назвал циничной заботу ФСБ о "частной жизни жертв репрессий, которые их же предшественники устроили".

Таинственная смерть

Налоговое агентство Швеции, которое ведет учет всех рождений и смертей, признало Валленберга умершим осенью прошлого года - 71 год спустя после его исчезновения.

В 1957 году советские власти заявили, что Рауль Валленберг умер в тюрьме от сердечного приступа 17 июля 1947 года, хотя до этого они отрицали, что дипломат находился в заключении.

Несколько свидетелей рассказывали о встречах с Валленбергом через несколько лет после его предполагаемой смерти. Члены семьи дипломата в течение нескольких десятилетий пытались выяснить, что с ним произошло.

Валленберг был назначен первым секретарем посольства Швеции в Будапеште в июле 1944 года. Он выдал тысячам евреев шведские паспорта, которые давали им право покинуть Венгрию и избежать смерти в нацистском концлагере.