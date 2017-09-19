Хабаровск: обвиняемый в убийстве чемпиона по пауэрлифтингу сдался властям

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25-летний житель Хабаровского края Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сдался правоохранительным органам.

В пресс-службе краевого управления ФСБ сообщили, что обвиняемый "был склонён к явке с повинной" в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ФСБ совместно с МВД.

В настоящее время Аллахверанов находится в управлении Следственного комитета по Хабаровскому краю, с ним работают следователи.

В СКР сообщили, что после допроса Аллахверанов будет доставлен в СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю.

Аллахверанов был объявлен в федеральный розыск, а затем и в международный. Полиция обещала полмиллиона рублей за информацию, которая поможет его задержать. 14 сентября Аллахверанов был заочно арестован по решению суда.

Что произошло

Драка, в результате которой погиб Драчев, произошла 20 августа в центральной части Хабаровска. Двое молодых людей, повздорив в кафе, вышли на улицу выяснять отношения.

Камеры видеонаблюдения засняли, как один из участников драки бьет другого ногой, после чего тот падает и больше не встает. Второй добивает лежащего четырьмя ударами в голову. Только после этого несколько молодых людей, наблюдавших за дракой, останавливают ибиение.

32-летний Драчев, выступавший на международных чемпионатах по пауэрлифтингу, скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Как рассказывал Русской службе Би-би-си тренер одного из спортивных клубов Хабаровска Абакар Абиев, Аллахверанов тоже был спортсменом: он тренировался в секции борьбы "Мастер-27".

"Он целыми днями занимался спортом", - говорил один из собеседников издания "Азербайджанский взгляд".

По словам Абиева, клуб, где тренировался Аллахверанов, был "печально известен в Хабаровске". В 2016 году его воспитанники устроили драку на всероссийском турнире по грэпплингу, после чего их отстранили от соревнований.

В отношении Аллахверанова было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Однако затем дело было переквалифицировано по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах (из хулиганских побуждений). Аллахверанов, по версии следствия, "активно провоцировал" конфликт.

В то же время родственники Аллахверанова утверждали, что драка началась из-за грубости Драчева в адрес Алахверанова. Чемпион по пауэрлифтингу якобы назвал того "чушкой".