Навальный проиграл тяжбу с фондом однокурсника Медведева

Правообладатель иллюстрации YEVGENY FELDMAN FOR "THIS IS NAVALNY" PROJECT Image caption Алексей Навальный на суде по иску Алишера Усманова

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск фонда "Соцгоспроект" к оппозиционеру Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Он обязал удалить фрагмент расследования ФБК о том, что миллиардер Алишер Усманов подарил "Соцгоспроекту" усадьбу стоимостью в 5 млрд рублей в качестве взятки премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Суд удовлетворил иск о защите деловой репутации, поданный фондом "Соцгоспроект". "Признать распространенные сведения, указанные в исковом заявлении, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию фонда "Соцгоспроект", - цитирует решение судьи Натальи Максимовских Интерфакс.

Согласно решению суда, фрагменты расследования ФБК и фильма "Он вам не Димон", в которых идет речь о переданной Усмановым усадьбе, должны быть удалены в течение десяти дней. Также суд потребовал опровергнуть сведения из расследования.

В своем "Твиттер" Навальный уже заявил, что не собирается делать этого, а его адвокат обещал обжаловать решение суда.

Фонд "Соцгоспроект" подал иск к Навальному в начале августа этого года, потребовав опровергнуть восемь фрагментов из расследования и фильма "Он вам не Димон". Из них следует, что "Соцгоспроект" якобы является участником коррупционной сети и не занимается благотворительностью, а использует ее как прикрытие.

В расследовании говорилось, что особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья, переданный в дар фонду "Соцгоспроект", мог быть завуалированной формой взятки премьеру, чей однокурсник Илья Елисеев возглавлял Фонд поддержки социально значимых государственных проектов ("Соцгоспроект").

На заседание в четверг не пришли ни Навальный, ни Елисеев, который сейчас занимает пост председателя наблюдательного совета "Соцгоспроекта".

Нынешний директор фонда Алексей Четвертков - он тоже один однокурсник премьера - в зале также не присутствовал.

"Не было пожертвования"

Сторону ФБК на процессе представляли адвокаты Иван Жданов и Вячеслав Гимади. Представитель "Соцгоспроекта" в суде заявил, что "бремя доказывания факта соответствия действительности оспариваемых сведений" лежит на ответчике (цитата по "Медиазоне").

Жданов попытался выяснить, какой деловой репутацией обладает фонд, а также попросил пояснить, как именно использовался выделенный участок на Рублевке. "Этот вопрос не является предметом доказывания", - отвечал ему адвокат "Соцгоспроекта".

Несколько вопросов представителей ФБК, касающихся того, какой именно цели фонда отвечает пожертвование Усманова, были отклонены судьей.

Пропустить Twitter пост , автор: @IoannZH Суд снял все ключевые вопросы с моей стороны:

- как сейчас используется имущество в Знаменское переданное Усмановым?

- вопрос снят. — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 19 сентября 2017 г.

"Если бы вы лучше проводили свои расследования, то узнали бы, что фонд помогал ветеранам и подростками, издавал книги по детскому баскетболу, проводил мероприятия в Анапе и многое другое", - заявил один из представителей "Соцгоспроекта" Дмитрий Мальбин.

Юристы фонда однокурсника Медведева настаивали, что в процессе должен рассматриваться не факт дачи взятки, а только распространение порочащих сведений.

Адвокат Гимади ходатайствовал о вызове в суд самого премьера Медведева, которого ФБК посчитало бенефициаром сделки между Усмановым и "Соцгоспроекта", однако судья снова отказала.

Отказалась судья Максимовских и от требования вызвать свидетелями Елисеева и нынешнего директора фонда Четверткова.

Адвокат Жданов на заседании продемонстрировал ответ на адвокатский запрос Генриха Падвы с процесса по иску Усманова к Навальному. В нем содержатся слова Четверткова, который назвал пожертвование "частью многоступенчатой сделки".

"Истец просто пытается ввести в заблуждение суд. Не было пожертвования, а была передача имущества в целях каких-то конкретных лиц, и мы даже знаем этих лиц", - сказал он.

Юрист "Соцгоспроекта" Елена Львова спросила у представителей ФБК, почему они считают, что фонд не занимается благотворительностью. Жданов ответил, что о благотворительной деятельности "Соцгоспроекта" у него нет никаких сведения, а во "дворце" на Рублевке живут явно "не детишки".

"Любой человек вам скажет, что это ни фига не благотворительное имущество!" - заявил адвокат.

Тяжба с Усмановым

В марте Навальный опубликовал расследование об имуществе и объектах недвижимости, якобы связанных с премьером Медведевым. В одном из его фрагментов утверждалось, что совладелец холдинга USM Усманов подарил "Соцгоспроекту" дом с участком в поселке Знаменское на Рублевском шоссе.

"Мы прекрасно понимаем, что значит такой подарок: это взятка", - говорилось в расследовании.

Сам Усманов несколько раз заявлял, что не считает передачу участка на Рублевке взяткой Медведеву. Миллиардер и оппозиционер обменялись видеопостами в YouTube, в которых уличали друг друга во лжи.

А в марте Усманов обратился с иском к Навальному и ФБК, требуя удалить фрагмент фильма "Он вам не Димон".

Люблинский суд удовлетворил требование Усманова, признав информацию из фильма порочащей и постановив удалить его.

В августе Мосгорсуд отклонил поданное на это решение апелляцию, однако вместо полного удаления расследования потребовал от оппозиционера только вырезать фрагменты фильма.

Обмен активами

В минувшем апреле миллиардер в разговоре с "Ведомостями" объяснял, почему передал особняк на Рублевке "Соцгоспроекту". По его словам, это было сделано в рамках сделки по обмену активами. Усманов уточнял, что знал Елисеева с момента работы того на посту главы "Газпром инвестхолдинга".

По словам бизнесмена, Елисеев рассказал ему, что "Соцгоспроект" хочет построить пять особняков на границе с участком Усманова в рамках девелоперского проекта. "Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок - 12 га - на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом", - объяснял бизнесмен.

Елисеев также говорил, что сделка была честной. "Мы и, насколько я понимаю, наши партнеры из "Группы Ист Инвест" получили компенсацию за нереализованный девелоперский проект. Это часть нашей деятельности. Мы занимаемся работой с недвижимостью, чтобы иметь средства для выполнения своих уставных целей и задач", - говорил Елисеев в интервью газете "Коммерсант".

"Я не являюсь подчиненным премьер-министра, его "банкиром", "завхозом" и т. п. Я вполне самодостаточен, самостоятелен, в высокопоставленных патронах не нуждаюсь", - уверял он.

Земля на Рублевке с 2007-й по 2010 годы принадлежала "Группе Ист Инвест". Ее руководитель Илья Гаврилов рассказывал Русской службе Би-би-си, что группа планировала построить на этом участке пять коттеджей совместно с "Соцгоспроектом".