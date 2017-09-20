Ростовскую "банду амазонок" признали виновными в 10 убийствах

Правообладатель иллюстрации ТАСС Image caption Инесса Тарвердиева утверждает, что ненавидит сотрудников МВД

В Ростовском областном суде присяжные признали членов так называемой "банды амазонок" виновными как минимум в 10 убийствах. Среди их жертв были сотрудники правоохранительных органов и их семьи.

Вердикт еще не оглашен до конца, его чтение продолжается.

По версии следствия, в банду, орудовавшую в Ростовской области с 2007 года, входили жители поселка Дивное Ставропольского края Инесса Тарвердиева и ее партнер Роман Подкопаев, а также ее дочь Виктория, сестра Подкопаева Анастасия Синельник и ее муж Сергей Синельник.

Последний работал автоинспектором в Аксайском районе Ростовской области. В 2013 году их задержали, а в 2015-м дело передали в суд.

Инесса Тарвердиева частично признала вину, сообщив следователям, что мотивом к убийствам полицейских стала личная ненависть к сотрудникам МВД, а при убийствах гражданских мотивом была корысть. Она присутствовала при всех убийствах, однако совершал их Подкопаев, утверждает Тарвердиева.

Ее дочь Виктория также признала вину только частично, утверждая, что убила двух человек. Синельники же не признали вину полностью. При этом Тарвердиевы заявляют, что Синельники знали о преступлениях и делили с ними похищенные вещи.

"Амазонками" банду журналисты прозвали после того, как возле места одного из преступлений нашли нож с надписью "Моей любимой амазонке", писал "Коммерсант". Как выяснилось впоследствии, члены банды этот нож не использовали, однако название прижилось.

Правообладатель иллюстрации ТАСС Image caption У Синельников и Тарвердиевых разные мнения относительно виновности друг друга

На заседании 18 сентября участники процесса приступили к обсуждению проекта вопросного листа для присяжных, сообщал "Кавказский узел". Адвокаты тогда заявили, что вопросный лист, содержащий более 90 пунктов, может запутать присяжных, а формулировкам не хватает четкости. Суд отказался поменять вопросы.

Какие преступления вменяются банде

Самое резонансное преступление, в котором обвиняют "банду амазонок" - это убийство в 2009 году на на трассе М-4 подполковника милиции ГУВД Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его супруги Ирины и двоих их маленьких детей - Вероники и Александра. Чудаков и его сын были застрелены из карабина "Сайга-410", а его жена и дочь погибли от ножевых ранений.

Убийство произошло на федеральной трассе "Дон" неподалеку от поселка Рассвет в Аксайском районе Ростовской области. Преступники похитили у убитых фотоаппарат, ноутбук, фен и 43,5 тысячи рублей. Золотые украшения они не взяли.

Сначала в этом убийстве обвинили охранника аксайского рынка Алексея Серенко - якобы экспертиза показала, что убили семью именно из его карабина. Серенко провел два года в СИЗО, не признавая своей вины. В 2011 году его выпустили, а в 2013 году, когда задержали нынешних подсудимых, сняли обвинения.

Мать убитого Чудакова - Валентина Чудакова, выступающая в деле потерпевшей - считает Тарвердиеву и Подкопаева непричастными к преступлению, а доказательства следствия - недостаточными.

Правообладатель иллюстрации ТАСС Image caption Следствие считает, что Сергей Синельник, прежде работавший в ГИБДД, помогал банде

В 2008 году в Аксае подсудимые, по версии следователей, убили начальника отдела региональной структуры ФСКН Михаила Злыднева и его жену Татьяну Ботнарюк. Убийство произошло в их доме, оттуда украли ценности на 200 тысяч рублей.

В 2012 году в Новочеркасске участники группы убили младших сержантов полиции Владимира Мандрика и Василия Камфорина, которые выехали на вызов с охраняемого объекта в городе. Нападавшие расстреляли их из огнестрельного оружия.

В 2013 году банда напала на сотрудников частного охранного предприятия "Охрана сервис" в Новочеркасске. Один из них скончался на месте, другой получил ранение. В том же году в Аксайском районе был расстрелян лейтенант полиции, инспектор ГИБДД.

Банда совершала нападения и на обычных граждан, часто при этом похищая личные вещи и ценности.

Например, в 2007 году в Мухиной Балке, роще на востоке Аксая, был убит Сергей Любецкий, водитель управляющего ростовским филиалом "Московского индустриального банка". Как считают следователи, его убили Подкопаев и Инесса Тарвердиева, похитив у него имущество на 5458 рублей - обручальное кольцо, часы, куртку и подзорную трубу.

В 2013 году в районе леса на выезде из города Аксай между членами банды и полицейскими завязалась перестрелка. В ней погибли старший сержант полиции Иван Шаховой, а также Роман Подкопаев. Была ранена Виктория Тарвердиева, в ту же ночь ее с матерью задержали. Через несколько дней были задержаны и остальные.