Трамп пригрозил КНДР полным уничтожением

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Президент США Дональд Трамп, впервые выступая в ООН, сделал резкие заявления в адрес стран, которые назвал "государствами-изгоями". В частности, он пообещал полностью уничтожить КНДР в случае, если она станет представлять реальную угрозу для его страны, а также высказался об Иране.

"Сегодня бич нашей планеты - маленькая группа стран-изгоев, которые нарушают каждый из принципов, на которых основана ООН. Они не уважают ни права своих граждан, ни суверенные права своих стран. Если большинство, вооруженное добродетелью, не встанет на пути у нескольких злодеев, то зло победит", - сказал Трамп.

Трамп пояснил, что говорил в первую очередь о Северной Корее. Правящий режим в КНДР "несет ответственность за голодную смерть миллионов жителей Северной Кореи и за заключение, пытки, убийства и притеснения несчетного количества других", считает он.

Президент США привел в качестве примера историю американского студента Отто Уормбира, который поехал в КНДР на каникулы, но был арестован там за попытку украсть агитационный плакат.

Уормбир был приговорен в КНДР к 15 годам тюрьмы, но провел в заключении 15 месяцев, после чего был возвращен в США в состоянии комы и вскоре умер.

Media playback is unsupported on your device Трамп о КНДР: "Человек-ракета начал самоубийственную миссию"

"У США много сил и терпения, но если нам придется защищаться, то у нас не будет другого выбора кроме как полностью уничтожить КНДР. Человек-ракета приступил к самоубийственной миссии", - добавил президент США, говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне, при котором страна провела несколько ракетных пусков.

В нынешнем году, с апреля, КНДР резко увеличила число испытаний ракет. 16 апреля Пхеньян произвел неудачный пуск баллистической ракеты, после чего США направили в регион группу военных кораблей и подводную лодку. 21 мая Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что КНДР продолжит запускать ракеты, "способные ударить по США".

На прошлой неделе, после очередного запуска корейской ракеты, США призвали Россию и Китай воздействовать на КНДР, чтобы пуски прекратились.

"Убийственный режим" в Иране

Уже не в первый раз Трамп раскритиковал договоренность Ирана с международными посредниками о сокращении ядерной программы страны, а также сам иранский режим, который назвал "коррумпированной диктатурой под маской демократии".

Нынешняя власть "превратила богатую страну с богатой историей и культурой в экономически оскудевшую страну-изгой, основной экспорт которой - насилие, кровопролитие и хаос". По мнению Трампа, Иран использует деньги от торговли нефтью, чтобы "укреплять диктатуру Башара Асада, разжигать гражданскую войну в Йемене и подрывать мир на всем Ближнем востоке".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В начале августа США ввели против Ирана санкции, а Иран в ответ одобрил законопроект, увеличивающий расходы на программы по созданию баллистических ракет

"Мы не можем позволить убийственному режиму заниматься дестабилизационной деятельностью и в то же время создавать новые ракеты. Мы не можем придерживаться соглашения, с помощью которого прикрывается работа по созданию ядерного оружия", - заявил Трамп.

В 2015 году между Ираном и представителями так называемой "шестерки" - США, Великобритании, Франции, Германии, России и Китая - было заключено рамочное соглашение, которое предполагает сокращение масштабов ядерной программы Ирана в обмен на постепенное снятие международных санкций.

Согласно условиям сделки Тегеран согласился избавиться от большей части ядерного топлива и обеспечить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, чтобы тем самым гарантировать, что не пытается создать оружие массового поражения.

Трамп и его администрация в прошлом не раз критиковали соглашение, которое со стороны США заключила администрация Барака Обамы. В Иране заявляют, что сделка не подлежит пересмотру.

"Это всего лишь лозунги и мне кажется маловероятным, что, вступив в должность, он [Трамп] попытается что-то сделать. Договор заключен не только двумя нашими странами, так что не ему решать, хорош этот договор или плох", - комментировал критику Трампа президент Ирана Хасан Роухани в начале нынешнего года.

"Мир катится в ад"

Трамп заявил, что США тратит больше денег на поддержание работы ООН, чем остальные страны. Он назвал такое положение дел нечестным и заявил, что работа ООН недостаточно эффективна.

"США - одна из 193 стран-членов ООН, но мы оплачиваем 22% ее бюджета, и даже больше. Вообще-то мы платим больше, чем кто-либо знает", - сказал президент США.

"На США лежит несправедливая доля цены. Хотя, если быть честными, если бы ООН могла добиться своих заявленных целей, особенно, мира, то это вложение было бы более чем стоящим", - сказал Трамп.

"Крупные регионы мира охвачены конфликтом, а некоторые - катятся в ад. Но люди, облеченные властью в этой комнате, под руководством ООН могут решить многие из этих сложнейших проблем. Народ США надеется, что когда-нибудь ООН станет намного более эффективной структурой, которая будет бороться за человеческое достоинство и свободу во всем мире", - сказал президент.

"Пока мы считаем, что ни на одну страну не должно ложиться несправедливое бремя - в финансовом или военном смысле", - добавил он.

В прошлом Трамп делал похожие заявления о доле США в бюджете НАТО.

В мае на саммите НАТО в Брюсселе Трамп, впервые выступавший на мероприятии в качестве президента США, раскритиковал партнеров по альянсу за то что они, по его мнению, недостаточно инвестируют в НАТО.

Трамп заявил лидерам стран НАТО, что они должны увеличить свои оборонные расходы как минимум до 2% ВВП, тогда как тогда не все из них выполняли это обязательство.

Через несколько дней Трамп заявил, что ряд стран НАТО согласились увеличить выплаты в бюджет альянса. "Деньги уже начали поступать", - написал он в "Твиттере".