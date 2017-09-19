Мощное землетрясение на юге Мексики: десятки погибших

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По меньшей мере 42 человека погибли в мексиканском штате Морелос в результате мощного землетрясения, заявил губернатор штата Грако Рамирес.

"Первый предварительный отчет о погибших", - написал Рамирес в "Твиттере", разместив таблицу с предварительными данными о погибших.

Можное землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло на юге Мексики. Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса.

Мощные подземные толчки также ощущались в Мехико, который находится в 120 км от эпицентра землетрясения.

По данным властей, некоторые здания обрушились в результате землетрясения, под завалами могут находиться люди.

Многие здания в столице страны эвакуированы, международный аэропорт имени Бенито Хуареса приостановил работу.

Сообщается о перебоях в работе сотовой связи и интернета.

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Сообщается, что движение на улицах во многих районах города перекрыто, из-за чего образовались многокилометровые пробки.

В начале сентября в Мексике произошло сильнейшее землетрясение за столетие, которое унесло жизни более 60 человек.

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло в Тихом океане у берегов Мексики. Эпицентр находился в 100 километрах к юго-востоку от города Пихихьяпан.

Тогда подземные толчки также ощущались в Мехико, который находился в нескольких сотнях километров от эпицентра.

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В 1985 году землетрясение магнитудой 8,2 балла - то есть примерно такое же по силе - стало причиной тысяч смертей.