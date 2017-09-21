Ураган "Мария" оставил жителей Пуэрто-Рико без электричества
Мощный ураган "Мария" привел к полному отключению электричества на острове Пуэрто-Рико в Карибском море, сообщают местные власти. По предварительным данным, один человек погиб.
Национальный центр США по слежению за ураганами сообщает, что в некоторых частях территории острова наблюдаются катастрофические затопления.
По словам губернатора Пуэрто-Рико (зависимой от США территории) Рикардо Роселло, как минимум один человек погиб в результате разгула стихии.
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"Когда мы выходим на улицу, то мы видим, что наш остров полностью разрушен", - сказал глава агентства по чрезвычацным ситуациям Абнер Гомес.
В среду власти Пуэрто-Рико ввели комендантский час с 18:00, он должен продлиться до утра субботы.
"Мария" достигла восточного побережья острова в среду, к этому моменту сила урагана снизилась с пятой - максимальной - категории до четвертой.
Во время урагана скорость ветра в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане достигала 225 километров в час. Ветер вырывал с деревья с корнем и рвал электропоровода.
Губернатор обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой объявить остров зоной ЧП. В этом случае он должен получить дополнительные субсидии из федерального бюджета.
К настоящему моменту "Мария" ослабела до второй категории и движется в сторону Доминиканской республики.
В понедельник ураган прошел над островом Доминика, причинив сильнейшие разрушения. Жертвами стихии в крохотном островном государстве стали семь человек.
Затем ураган обрушился на острова французской территории Гваделупы, где также зафиксированы серьезные разрушения. По последним данным, два человека погибли и еще два пропали без вести.
В четверг "Мария" пронеслась над Американскими Виргинскими островами, где скорость ветра достигала 281 километров в час.
"Мария" - второй мощный ураган в Карибском море в этом году. Он прошел практически по той же траектории, что и предшествовавший ему ураган "Ирма".