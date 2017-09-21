Ураган "Мария" оставил жителей Пуэрто-Рико без электричества

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сильный ветер сносил крыши с домов и рвал провода в Сан-Хуане

Мощный ураган "Мария" привел к полному отключению электричества на острове Пуэрто-Рико в Карибском море, сообщают местные власти. По предварительным данным, один человек погиб.

Национальный центр США по слежению за ураганами сообщает, что в некоторых частях территории острова наблюдаются катастрофические затопления.

По словам губернатора Пуэрто-Рико (зависимой от США территории) Рикардо Роселло, как минимум один человек погиб в результате разгула стихии.

"Когда мы выходим на улицу, то мы видим, что наш остров полностью разрушен", - сказал глава агентства по чрезвычацным ситуациям Абнер Гомес.

В среду власти Пуэрто-Рико ввели комендантский час с 18:00, он должен продлиться до утра субботы.

"Мария" достигла восточного побережья острова в среду, к этому моменту сила урагана снизилась с пятой - максимальной - категории до четвертой.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Шторм обрушил некоторые старые здания на набережной Сан-Хуана

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Власти Пуэрто-Рико призывали жителей не выходить на улицы во время шторма

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Для жителей Пуэрто-Рико было оборудовано около 500 убежищ

Во время урагана скорость ветра в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане достигала 225 километров в час. Ветер вырывал с деревья с корнем и рвал электропоровода.

Губернатор обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой объявить остров зоной ЧП. В этом случае он должен получить дополнительные субсидии из федерального бюджета.

К настоящему моменту "Мария" ослабела до второй категории и движется в сторону Доминиканской республики.

В понедельник ураган прошел над островом Доминика, причинив сильнейшие разрушения. Жертвами стихии в крохотном островном государстве стали семь человек.

Затем ураган обрушился на острова французской территории Гваделупы, где также зафиксированы серьезные разрушения. По последним данным, два человека погибли и еще два пропали без вести.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Улицы столицы Доминики Розо засыпаны мусором после урагана

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В городе Пунта-Кана в Доминиканской республике уже начались наводнения

Правообладатель иллюстрации PA Image caption На Британских Виргинских островах идут работы по расчистке территории

В четверг "Мария" пронеслась над Американскими Виргинскими островами, где скорость ветра достигала 281 километров в час.

"Мария" - второй мощный ураган в Карибском море в этом году. Он прошел практически по той же траектории, что и предшествовавший ему ураган "Ирма".