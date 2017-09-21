Лидер "Христианского государства" стал подозреваемым в поджоге из-за "Матильды"

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Организация, лидером которой является Калинин, угрожала жечь кинотеатры, где будут показывать "Матильду"

Глава организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин, допрошенный накануне по делу о поджоге автомашин у офиса адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя, вновь задержан - теперь уже как подозреваемый в совершении преступления.

По информации РИА Новости, накануне в среду Калинина задержали для опроса в рамках уголовного дела. Затем его отпустили, но вскоре задержали повторно.

В МВД подтвердили задержание Калинина в порядке статьи 91 УПК, которая определяет порядок задержания подозреваемых в совершении преступлений.

Всего на данный момент задержаны четыре подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса адвоката, трем из них предъявлены обвинения.

По сведениям источника Интерфакса, один из задержанных - родственник Калинина.

Уголовное дело по факту поджогов возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.

О задержаниях сторонников "Христианского государства" стало известно в среду, 20 сентября. Официальный представитель Ирина Волк заявила, что по месту проживания задержанных проведены обыски и изъяты предметы, "имеющее значение для расследования уголовного дела".

Ранее адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин подал жалобу в ФСБ с просьбой проверить действия Калинина на экстремизм.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая активно требует запрета показа фильма "Матильда", утверждает, что подозреваемых по делу задержали по ее обращению. Она заявила, что все еще добивается признания фильма экстремистским материалом, однако насильственные методы при достижении этой цели, по ее словам, недопустимы.

"Проявление экстремизма в данном вопросе это часть определенного плана, направленного на дестабилизацию общества, разобщение людей, дискредитацию православных верующих", - передает пресс-служба Поклонской.

На звонки Русской службы Би-би-си Калинин и его соратники не отвечают со среды.

В чем обвиняют

В начале 2017 года организация "Христианское государство - Святая Русь" рассылала письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката "Матильды", угрожая поджогами кинотеатров.

В апреле этого года сообщалось, что прокуратура выявила признаки преступления в действиях представителей организации. Однако никто из ее активистов не был задержан.

В понедельник 11 сентября Константин Добрынин в "Фейсбуке" сообщил, что рядом с его офисом в Москве неизвестные подожгли два автомобиля.

Рядом с машинами по земле были разбросаны кусочки бумаги с надписью "За "Матильду" гореть".

По словам Добрынина, сгорело два кроссовера, которые не принадлежали никому из сотрудников коллегии адвокатов.

Адвокат не исключал, что поджог могли совершить сторонники депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая резко критикует и требует запретить показ фильма, еще не вышедшего в прокат.

Сама Поклонская отрицает свою причастность к насильственным действиям и выступила с осуждением поджогов.