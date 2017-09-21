Сын генпрокурора Чайки задумался о майнинге биткоинов в Приднестровье

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Игорь Чайка присматривается к нескольким проектам по добыче биткоинов

Младший сын генпрокурора России, бизнесмен Игорь Чайка этой осенью начнет добывать криптовалюту. И сейчас выбирает площадки для этого. Возможно, их будет несколько. В числе вариантов - непризнанное Приднестровье и Иркутская область.

До сих пор Игорь Чайка занимался более традиционными видами бизнеса: к примеру, переработкой мусора, выращиванием грибов в Подмосковье и поставкой продуктов в Китай. Плюс он работает над развитием туристического бизнеса в Крыму. Майнинг биткоинов не входил в сферу его бизнес-интересов.

Как рассказал сам Чайка Русской службе Би-би-си, пока он только "присматривается к теме", но уже в ноябре готов будет определиться с планами. Каким будет объем инвестиций, Чайка еще не решил. По его словам, "первые суммы инвестиций будут не такие значительные, потому что это надо попробовать".

"Несмотря на определенный скепсис со стороны части сообщества и представителей государства, я считаю, что данный вид технологии и экономики будет неизбежно частью нашей жизни в среднесрочной перспективе. Поэтому отмахиваться от этого точно не стоит", - говорит Чайка.

Игорь Чайка - младший сын Юрия Чайки, который с 2006 года занимает пост генерального прокурора России. У Чайки-старшего двое сыновей. Старший Артем Чайка - тоже бизнесмен. Он владелец компании по производству щебня, также занимается добычей песка и соли.

Где выгодно добывать криптовалюту

Сейчас у Игоря Чайки есть несколько предложений, связанных с добычей биткоинов. Одно, по его словам, поступило, от властей Приднестровья, где он побывал с визитом в начале сентября. Представители президента и правительства непризнанной республики не смогли подтвердить это в разговоре с корреспондентом Би-би-си, однако о таком предложении знает один из участников встречи.

"Нам было сказано, что сейчас в Приднестровье… законодательно подготовлено все для того, чтобы заняться данным видом деятельности", - рассказывает Чайка. По его словам, он ждет дополнительной информации от властей Приднестровья.

Приднестровские власти и ранее проявляли интерес к криптовалютам. Зампред Приднестровского республиканского банка Сергей Руссов заявлял, что банк изучает возможность использования криптовалюты.

Чайка говорит, что есть и другое предложение о добыче (майнинге) биткоинов. Его деловой партнер предлагает заняться этим в Иркутской области. В этом регионе выгодно добывать криптовалюты, поскольку электроэнергия стоит дешевле, чем в других областях России.

Это очень важно при майнинге. Стоимость электричества составляет около 30% затрат на майнинг, говорил ранее "Ведомостям" владелец майнинговой фермы Тимофей Ра.

В Иркутской области стоимость энергии составляет чуть более 1 рубля за киловатт, она одна из самых дешевых в России. В Приднестровье - около 2 рублей, сказал Русской службе Би-би-си представитель проекта Lisk в России Денис Смирнов.

Для производителей электроэнергии майнеры - возможность дополнительного заработка, так как они создают спрос на излишки электроэнергии.

"Золотая лихорадка"

Как добывают биткоины? Компьютеры по всему миру, не управляемые единым центром, должны решить сложную математическую задачу. За ее решение они и получают биткоины - 12,5 за правильное решение, объясняет Смирнов.

Аппетиты майнеров, то есть добытчиков, растут последние несколько лет вместе с увеличением стоимости криптовалюты. В четверг биткойн стоит 3,9 тыс. долларов. А капитализация этой валюты составляет почти 65 млрд долларов.

В России майнинг криптовалют не разрешен, но и не запрещен. И добыча биткоинов становится все популярнее. Этим летом в России возник дефицит видеокарт - они необходимы для строительства майнинговых "ферм", компьютеров с несколькими видеокартами.

Сейчас власти работают над законодательным урегулированием криптовалют. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в начале сентября заявила, что вокруг криптовалюты сейчас наблюдается нечто вроде "золотой лихорадки". И регулятор, по ее словам, не допустит использование криптовалюты как денежного суррогата.

А глава Сбербанка Герман Греф считает, что всплеск интереса к криптовалютам - знак времени. При этом он призывал к мягкому регулированию рынка криптовалют и блокчейна. "Чтобы не задушить в объятиях регулирования эту чрезвычайно перспективную технологию", - говорил он.

Чайка и Приднестровье

Помимо возможности майнинга в Приднестровье сын российского генпрокурора имеет и другие планы в непризнанной республике. Он сказал Би-би-си, что собирается налаживать деловые связи российских бизнесменов с местными партнерами. Он будет это делать как член бизнес-ассоциации "Деловая России", где за ним закреплено это направление.

Отношения России и Молдавии, частью которой Россия признает Приднестровье, в последние годы переживали не лучшие времена. Отношения в очередной раз осложнились в 2014 году. Тогда молдавское правительство подписало с Брюсселем соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

После этого Россельхознадзор запретил ввоз в Россию молдавских фруктов и вина. Кишинев ответил на это запретом на вещание канала "Россия-24" и ужесточением правил въезда для россиян. Из кишиневского аэропорта начали регулярно депортировать российских военных, следовавших на базу в Приднестровье.

Политический конфликт сказался на экономике. Уже в 2015 году товарооборот между двумя странами упал в денежном выражении на треть. Потепление в двусторонних отношениях наметилось в конце 2016 года, когда на президентских выборах в Молдавии победил пророссийский лидер партии социалистов Игорь Додон. Свой первый визит он совершил в Москву, где обсудил с президентом России Владимиром Путиным урегулирование приднестровского конфликта.

Ощутимых результатов, впрочем, Додону добиться не удалось, поскольку ему противостоит правительство и парламент.