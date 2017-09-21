Трамп против Кима: США усиливают санкции против КНДР

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Президент США Дональд Трамп объявил о новой порции санкций против КНДР. На сей раз ограничения коснутся компаний, ведущих бизнес с Северной Кореей.

Новые меры, по словам Трампа, призваны лишить северокорейский режим "источников доходов, которые финансируют разработку самых смертоносных видов оружия, известных человечеству".

Как рассказал Трамп в преддверии встречи с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии, он подписал указ, расширяющий санкции в отношении КНДР. В частности американский минфин сможет наказывать компании, работающие с корейскими банками или фирмами.

Накануне с очередной силой вспыхнула словесная война между США и Северной Кореей: выступая на Генассамблее ООН в среду, Трамп пообещал "полностью уничтожить КНДР" в случае реальной угрозы. Пхеньян сравнил речь американского президента с "собачьим лаем".

Кроме того, по утверждению Трампа, китайский центробанк отдал указания китайским банкам ограничить бизнес с КНДР. Китайская сторона пока не прокомментировала заявления Трампа.

Media playback is unsupported on your device Трамп о КНДР: "Человек-ракета начал самоубийственную миссию"

Новые ограничительные меры коснутся, по словам Трампа, текстильной промышленности, рыболовства, информационных технологий и обрабатывающей промышленности.

Меньше чем две недели назад Совбез ООН одобрил очереной пакет санкций в отношении КНДР в ответ на шестое подряд ядерное испытание Пхеньяна.

Резолюция ООН, принятая по инициативе Вашингтона, предусматривала полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничение на закупку Пхеньяном нефтепродуктов и ограничение импорта нефти.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В начале сентября Пхеньян заявил об испытании водородной боеголовки. По государственному телевидению было объявлено, что она уже готова к установке на баллистическую ракету.

Суровые санкции

Предыдущая резолюция в отношении КНДР, принятая в августе, предполагала запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты.

Сейчас же санкции ударяют по текстильной промышленности - второй по величине статье экспорта КНДР после угля - в 2016 году экспорт текстиля принес экономике КНДР 752,5 млн долларов. Почти весь текстиль - 80 процентов - КНДР продает Китаю.

Северная Корея отныне сможет закупать не более 2 млн баррелей нефтепродуктов в год - против сегодняшних 4,5 млн баррелей в год.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Государственное информагентство КНДР сообщило в начале сентября, что ученым страны удалось создать водородную бомбу и ее уже осмотрел лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

В начале сентября Пхеньян заявил об испытании водородной бомбы. По государственному телевидению было объявлено, что она уже готова к установке на баллистическую ракету.

Эксперты пока настроены скептически и говорят, что подрыв ядерного боеприпаса на специальном полигоне в идеальных условиях еще не означает, что у Пхеньяна есть ядерное оружие.